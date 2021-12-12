Немецкий журналист Райтшустер сменил антироссийскую риторику ради бегства в РФ

Берлин, 12 декабря. Немецкий журналист, которого еще совсем недавно можно было назвать самым большим русофобом Германии, вдруг резко сменил свою риторику ради бегства в РФ.

Речь идет о Борисе Райтшустере, который до 2012 года работал в Москве, регулярно выдавая статьи и даже книги откровенно выраженного антироссийского характера. Потом он перебрался назад в Германию, где вплоть до 2020 года оттачивал свои навыки русофобской пропаганды, защищая Киев и США и неизменно критикуя РФ. Однако год назад он совершил огромную ошибку, которая наглядно продемонстрировала истинную суть хваленой свободы слова в Евросоюзе, после чего ему пришлось резко сменить риторику ради регулярного бегства в Россию.

Поучительную историю коллеги по цеху своим подписчикам в YouTube рассказал известный немецкий журналист Даниэль Бауэр, подчеркнув, что беглеца сурово наказала карма за оголтелую антироссийскую пропаганду в течение многих лет. Бориса Райтшустера, по словам Бауэра, можно смело называть самым первым и главным русофобом Германии. Он долгое время жил в Москве, работая журналистом нескольких немецких изданий. Кроме огромного количества статей, немецкий журналист написал несколько книг на ту же тему — об ужасной стране России, где свобода отсутствует в принципе. Также пропагандист частенько выступал на политических ток-шоу.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

В 2012 году он вернулся в Германию, рассказывая, что якобы в России все очень плохо со свободой слова, а его жизни угрожает опасность. Слава заядлого русофоба помогла ему неплохо устроиться — он регулярно выступал в политических ток-шоу на государственных телеканалах, поливая Россию грязью. В 2014 году его коньком стал государственный переворот на Украине. В частности, Райтшустер рьяно доказывал, что запад не имеет никакого отношения к организации Евромайдана и снова обвинял во всем Россию. Написал он и не мало статей на ту же тему, разрушая «мифы российских СМИ». По словам Бауэра, пика своего сомнительного мастерства Райтшустер достиг, когда выдал статью о «тайной армии Кремля», в которой описал подготовку целой армии суперсолдат из обычных российских домохозяек. В 2016 году этот фантастический опус подхватили все германские медиа. В 2020 году его безбедная жизнь за счет русофобии вдруг резко кончилась.

«Год назад он посмел один раз выступить с критикой правительства из-за коронамер. Всего за день он превратился в изгоя и врага для народа Германии. Уже ведутся дискуссии о лишении Райтшустера статуса журналиста, чтобы запретить ему посещать пресс-конференции и задавать неудобные вопросы членам правительства ФРГ. Но это еще отнюдь не предел поворота в жизни самого главного русофоба в Германии. Борис Райтшустер, собаку съевший на рассказах об ужасной и несвободной России, вдруг стал добровольно ездить в РФ. И вовсе не по работе. Он бежит туда, чтобы хоть на миг почувствовать себя свободным человеком. Рано или поздно все становится на свои места. Последняя его поездка уже стала бегством. Райтшустеру пришлось резко менять свою антироссийскую риторику ради бегства в РФ, так как в ФРГ его уже преследует немецкое правительство. Он сбежал из Европы с ее пародией на свободу слова в Россию за глотком реальной свободы», — иронично отметил Бауэр.

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