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Экс-полузащитник сборной России Быстров пожаловался на угрозы от хейтеров

Спорт
Экс-полузащитник сборной России Быстров пожаловался на угрозы от хейтеров
vk.com  /  Женский футбольный клуб «Зенит»

Москва, 12 декабря. Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал, как ему угрожали в социальных сетях.

Эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров дал большое интервью изданию «Чемпионат», в котором рассказал о работе на телеканале. Бывший игрок сборной России признался, что ему часто поступают угрозы в социальных сетях.

«В лицо мне гадости не говорят — только в «инстаграме» пишут. Этих деятелей сразу блокирую. Могу пару раз послать в баню. Конечно, бывали угрозы. У нас очень много неадекватов. Таких я блокирую и не обращаю внимания, если меня это не касается», — подчеркнул бронзовый призер чемпионата Европы.

Владимир Быстров завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом был «Тосно», представлявший Ленинградскую область.

Ранее центральный матч 18-го тура РПЛ завершился со счетом 1:1. Встреча проходила на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»

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футбол спорт быстров угрозы
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