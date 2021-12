Губернатор Калифорнии хочет заменить школьную математику уроками «социальной справедливости»

Сакраменто, 12 декабря. Власти Калифорнии хотят реформировать школьное образование и ввести так называемую «дематемизированную» математику, а также отменить углубленные математические программы для одаренных детей.

По мнению властей, этот шаг позволит сосредоточиться на преподавании, в основе которого лежат принципы социальной справедливости и инклюзивности, что в перспективе приведет к сокращению социального неравенства.

California Is Planning to 'De-Mathematize Math.' It Will Hurt the Vulnerable Most of All | Opinion https://t.co/Twq89maEBQ — Capitol Resource Institute (@CapitolRI) November 29, 2021

В проекте новых руководящих принципов отвергается идея о существовании у детей природной одаренности, предлагалось отказаться от акцентирования внимания на математике в пользу науки о данных или статистики. Учителям же рекомендуется в планах уроков устанавливать связи с социальной справедливостью.

Новая программа вызвала резкую критику со стороны педагогов. Более 900 преподавателей математики и других точных наук обратились с открытым письмом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, призвав его отказаться от планов модернизации учебного процесса в угоду политическим целям.

Woke math is New New Math 2.0

The idea was to push students to write about math rather than solving equations. As a group of academics and educators wrote, the goal is to “de-mathematize math.”https://t.co/Iwqe92m3Sw — Debra J. Saunders (@debrajsaunders) November 22, 2021

По словам преподавателей, замена обучения реальной математике уроками, основанными на преподавании социальной справедливости, само по себе является проявлением социальной несправедливости. Преподаватели подчеркивают: несправедливо заставлять учащихся с совершенно разными математическими или другими способностями усваивать один и тот же материал одинаково, когда известно, что потребности в обучении отличаются от ребенка к ребенку.

«Несправедливо отнимать у всех детей, особенно у детей из расово и социально-экономически маргинализованных сообществ, возможность быть признанными за их уникальные способности и получить шанс учиться в классе для одаренных детей», — говорится в письме.

Внедрение новой программы продиктовано стремлением исправить ситуацию, при которой три четверти мест в классах с углубленным изучением математики получают белые и азиаты, в то время, как чернокожие и испаноязычные составляют лишь четверть учащихся. По мнению разработчиков программы, это приводит к дальнейшему снижению шансов чернокожих и испаноязычных учеников добиться успеха. Разработанная программа призвана устранить эти различия и уравнять социальные возможности всех учеников.

«Математика есть математика. У тех, кто хочет добавить в него что-то еще, есть повестка дня, которую они хотят запустить. Наиболее примечательно, что дети, изучающие математику, больше не могут избежать внушения социальной справедливости, что кажется реальной целью».

Math is math. Those who want to inject anything else into it have an agenda they want to run. Most notably, kids taking math no longer can escape social justice indoctrination, which seems the real objective. https://t.co/xBm3KaWtDg — Bob Beasley (@13013B) December 10, 2021

Критики новой программы указывают, что эффект от ее внедрения будет заметен лишь в краткосрочной перспективе, однако ученики из более состоятельных семей имеют возможности для получения дополнительного образования, что в итоге приведет к еще большему разделению учеников по социально-экономическому признаку.

«Мы знаем, что более состоятельные и образованные семьи с большей вероятностью будут искать возможности для более продвинутого обучения для своих детей, если они считают, что их ребенок может быть одарен в определенной области. Но для тех сообществ, где родители часто работают на двух работах, чтобы свести концы с концами, и, возможно, сами не учились в колледже, тестирование ребенка на академическую одаренность чаще всего даже не рассматривается».

Таким образом, по мнению многих педагогов, жертвами борьбы за социальную справедливость в образовании станут те дети, за права которых так ратуют разработчики новых образовательных стандартов.

And that’s a wrap on our course on Teaching Math and Science for Social Justice! Teacher candidates presented their passion projects - ranging from rightfully attributing contributions in STEM, articulating the current mobilization of critical race theory, Title IX, and more!???????? pic.twitter.com/GadmwIRFZU — WVUteach (@WVUteach) December 9, 2021

Калифорния, как самый густонаселенный штат США, часто становится законодателем мод в образовании и других сферах жизни американского общества. И если новые программы будут в конце концов приняты, можно не сомневаться, что в скором времени этот «прогрессивный» опыт будет распространен на всю страну.

Движение вспять

Вопросы социальной справедливости, которые обострились после массовых протестов представителей движения Black lives matter, которые прокатились по Соединенным Штатам после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, стали настоящим фетишем среди американских политиков, многие из которых спешат удовлетворить пожелания толпы, даже если это противоречит здравому смыслу. Безусловно, повышать уровень жизни и социальные перспективы для миллионов людей — чрезвычайно сложная задача. Однако, по мнению некоторых политиков, ее можно решить и с помощью типичной «уравниловки», опустив при этом планку для всех. Такой подход не способен принести ничего, кроме вреда.

Впрочем, Калифорния далеко не единственный штат, в котором проводятся подобные образовательные эксперименты. В начале августа губернатор Орегона Кейт Браун подписала указ, согласно которому выпускникам школ отныне не обязательно уметь читать и считать.

Наглядно оценить подобные действия государства, направленные на «защиту угнетенных», можно оценив рынок труда США: в то время, как в экономике остаются сотни тысяч вакантных рабочих мест, количество желающих работать остается на крайне низком уровне. Такая ситуация стала возможной по причине большого количества различных прямых и косвенных выплат, которые получают миллионы неработающих американцев, что вовсе не является стимулом к поиску работы. Это уже привело к кризису поставок, дефициту товаров и росту инфляции.

Подобные социальные эксперименты размывают саму суть американского общество, то, что сделало США великой страной. Отныне успеха добивается не тот, кто упорно трудится и развивает свои таланты, а тот, кто громче кричит об угнетении, требуя социальной справедливости. Многочисленные меньшинства, агрессивно качающие права, сформировали совершенно новую прослойку, паразитирующую на теле американского общества. Беда в том, что организм, подчиненный воле паразита, обречен на гибель, и если в ближайшие годы американцы не смогут скинуть с себя власть пиявок, Соединенные Штаты ожидает настоящая катастрофа.