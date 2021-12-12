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Правительство направит более 890 млн рублей на строительство газовоза «Арктик СПГ — 2»

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 17:29
Экономика
Правительство направит более 890 млн рублей на строительство газовоза «Арктик СПГ — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 декабря. Кабмин России выделил свыше 890 млн рублей на завершение второго этапа строительства газового танкера для проекта «Арктик СПГ — 2».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги выделят из резервного фонда правительства.

Новый ледокольный танкер сможет перевозить 172,6 тысячи кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Его можно будет использовать на протяжении всего года для транспортировки сырья по Северному морскому пути.

Кроме того, Мишустин утвердил выделение более 10,5 млрд рублей на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании. Средства направят на заключение договоров лизинга гражданских судов по льготной ставке для перевозки грузов, технических нужд и пассажиров.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее запретил банкам республики финансировать «Арктик СПГ —2» на Ямале. Против поддержки российского проекта выступали экологические организации.

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кабмин рф газовоз Арктик СПГ 2 газовый танкер
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