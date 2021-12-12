Тунисцы анонсировали акцию протеста 17 декабря в годовщину начала революции

Тунис, 12 декабря. Активисты призвали сограждан поучаствовать в акции протеста, которая состоится в пятницу, 17 декабря, в центре столицы и совпадет с 11-й годовщиной начала революции.

В 2010-м 26-летний безработный тунисец совершил самосожжение после конфликта с чиновниками, вымогавшими деньги за право торговать. Трагедия вызвала массовые волнения, закончившиеся свержением президента Зина аль-Абидина Бен Али, который правил 24 года.

Теперь местные жители собираются потребовать вернуть избранный парламент для завершения государственного строительства. Так, тунисцы хотят защитить Конституцию и судебную систему, а также предотвратить нарушение прав и свобод при индивидуальном правлении.

«Нужно спасти страну от переворота, который приведет к экономическому и социальному коллапсу, чем разрушит последние оставшиеся элементы достойной жизни нашего народа. Необходимо остановить все формы отказа от достижений, особенно отмену Закона 38, учитывающего безработицу среди молодежи», — заявили активисты.

Граждане считают, что вернуться на демократический путь можно, если установить дату досрочных президентских выборов и избрания в законодательные органы. По их мнению, неустойчивое правление не привело ни к экономическим и социальным достижениям, ни к справедливому распределению национальных богатств.

Североафриканская страна с 25 июля переживает острый политический кризис, поскольку тогда президент Каис Саид заморозил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов, отправил в отставку премьера и упразднил орган по контролю за соблюдением Конституции.

Ранее Всеобщий профсоюз (UGTT) Туниса заявил о необходимости всестороннего общенационального диалога с целью вернуть страну на демократический путь, который завершится досрочными и прозрачными выборам. Кроме того, исламистская партия «Ан-Нахда» раскритиковала вовлечение военных в политическую жизнь и обвинила Каиса Саида в стремлении привести вооруженные силы к власти.

При этом президент назвал принятую в 2014 году Конституцию причиной политического кризиса. По его мнению, главный нормативно-правовой акт доказал недействительность и нелегитимность, поэтому не может более применяться.