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Штурм Избиркома и переброска афганских наемников — что произошло в Ливии с 6 по 12 декабря

Весь мир
Штурм Избиркома и переброска афганских наемников — что произошло в Ливии с 6 по 12 декабря
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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 6 по 12 декабря 2021 года.

 

Происшествия

Неизвестная группа, назвавшая себя «революционерами Триполи», предприняла попытку штурма штаб-квартиры Высшей избирательной комиссии (ВИК). В ночь с 7 на 8 декабря боевики вторглись на территорию объекта в ливийской столице. Захватить здание им, однако, не удалось.

В четверг, 9 декабря, в районе Селин города Аль-Хомс на западе страны произошли столкновения между местными силовиками и вооруженными формированиями, занимающимися контрабандой. По меньшей мере трое погибли в результате перестрелки.

Пользователи социальных сетей в понедельник, 6 декабря, зафиксировали в воздушном пространстве Ливии борт авиакомпании Rada Airlines, направлявшийся из Туркменистана в Триполи. Согласно местным источникам, самолет задействован в переброске афганских наемников и оружия на базу Аль-Ватыя. Организацией процесса занимается лидер ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра при поддержке Турции.

 

Политика

Президент России Владимир Путин на переговорах в среду, 8 декабря, с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом затронул тему президентских выборов в Ливии. Политик выразил надежду, что избирательный процесс, запланированный на 24 декабря, состоится вовремя и приведет к стабильности в североафриканском государстве. Он добавил, что Москва контактирует по вопросу со всеми заинтересованными сторонами, включая Евросоюз и Турцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник, 6 декабря, объявил о назначении американского дипломата Стефани Уильямс на должность специального советника по Ливии.

На следующий день 17 членов Форума политического диалога призвали ООН и стран-участниц берлинской конференции вмешаться, чтобы скорректировать курс политического процесса в африканском государстве. Они указали на необходимость срочно сменить состав миссии организации из-за отсутствия беспристрастности дипломатов и игнорирования просьб о созыве заседаний по обсуждению реализации дорожной карты.

В субботу, 11 декабря, начальник генштаба вооруженных сил на западе страны Мухаммад аль-Хаддад переговорил в городе Сирт с исполняющим обязанности главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковником Абд ар-Разеком ан-Назури. Стороны договорились запустить процесс объединения военного ведомства.

Заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Иван Молотков обсудил с министром иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш возобновление работы посольства РФ в Триполи и консульства в Бенгази. Встреча состоялась в среду, 8 декабря, в ливийской столице. Российский дипломат подтвердил стремление развивать и укреплять сотрудничество во всех областях.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) в середине недели объявила о завершении приема заявок от кандидатов на парламентские выборы. Заявления приняты от 5385 претендентов на депутатские кресла. В ближайшее время их документы пройдут дополнительную проверку в МВД и Генпрокуратуре.

Во вторник, 7 декабря, Палата представителей провела заседание по обсуждению препятствий, с которыми сталкивается Избирательная комиссия при подготовке ко всеобщему голосованию. Депутаты по итогам дискуссий сформировали комитет по работе с профильным ведомством. Новый орган займется преодолением проблем, стоящих перед плебисцитом.

Апелляционный суд Триполи отменил решение об исключении фельдмаршала Халифы Хафтара из президентской гонки, ранее вынесенное трибуналом в городе Аз-Завия. Кандидат продолжит участие в борьбе за пост главы государства.

Высший государственный совет, аффилированный с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), призвал отложить всеобщие выборы до февраля 2022 года. При этом голосование предлагается проводить по списковой системе: президента, двух его заместителей и премьер-министра изберут одновременно. Заявление огласил представитель ведомства Омар Бушах в ходе пресс-конференции в среду, 8 декабря.

На следующий день Координационный совет ливийских политических партий и блоков осудил попытки воспрепятствовать своевременному проведению избирательного процесса. В организации высказались против переноса сроков или полного срыва плебисцита.

Заместитель министра иностранных дел РФ и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов встретился с делегацией Совместного военного комитета (СВК) «5+5». Стороны обсудили в Москве вопрос присутствия иностранных войск, а также последующие меры для достижения суверенитета Ливии. Дипломат подтвердил готовность поспособствовать стабилизации в североафриканской стране и внести вклад в успех работы СВК.

Генерал-лейтенант ЛНА Хайри ат-Тамими переговорил с заместителем начальника Генерального штаба ВС России. Они рассмотрели ряд вопросов, представляющих общий интерес, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом. Заседание прошло в четверг, 9 декабря, в рамках развития координации между вооруженными силами двух государств.

 

Экономика

Итало-ливийский совместный комитет договорился о возобновлении проекта по строительству скоростного шоссе на западе Ливии. Прибрежная дорога свяжет Мисурату с контрольно-пропускным пунктом Рас Джадир на границе с Тунисом.

Глава Центрального банка Сиддик аль-Кабир встретился в понедельник, 6 декабря, с заместителем Али аль-Хабри для согласования подробного плана по запуску процесса объединения ведомства. Участники мероприятия рассмотрели этапы консолидации в соответствии с дорожной картой, предложенной международной аудиторской компанией Deloitte.

В интервью агентству Bloomberg управляющий ЦБ озвучил сроки ликвидации разделения регулятора. По его подсчетам, это займет около шести месяцев. Он добавил, что процесс поддержит экономику страны и укрепит отношения с международными партнерами.

Американская компания The Guidry Group подписала с греческим подрядчиком Archirodon Construction (Overseas) соглашение о строительстве безопасного многофункционального порта Суса на востоке Ливии. Проект составит порядка 1,5 млрд долларов.

 

Общество

Четыре ливийские организации СМИ осудили задержку в выдаче разрешений представителям иностранной прессы на освещение предстоящих выборов. Соответствующую жалобу подали в Департамент внешней информации МИД ПНЕ.

Служащие Электроэнергетической компании вышли на митинг в Триполи. Акция протеста состоялась во вторник, 7 декабря. Бастующие потребовали от властей погашения задолженностей по зарплатам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Штурм Избиркома и переброска афганских наемников — что произошло в Ливии с 6 по 12 декабря
ливия дайджест
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