Штурм Избиркома и переброска афганских наемников — что произошло в Ливии с 6 по 12 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 6 по 12 декабря 2021 года.

Неизвестная группа, назвавшая себя «революционерами Триполи», предприняла попытку штурма штаб-квартиры Высшей избирательной комиссии (ВИК). В ночь с 7 на 8 декабря боевики вторглись на территорию объекта в ливийской столице. Захватить здание им, однако, не удалось.

В четверг, 9 декабря, в районе Селин города Аль-Хомс на западе страны произошли столкновения между местными силовиками и вооруженными формированиями, занимающимися контрабандой. По меньшей мере трое погибли в результате перестрелки.

Пользователи социальных сетей в понедельник, 6 декабря, зафиксировали в воздушном пространстве Ливии борт авиакомпании Rada Airlines, направлявшийся из Туркменистана в Триполи. Согласно местным источникам, самолет задействован в переброске афганских наемников и оружия на базу Аль-Ватыя. Организацией процесса занимается лидер ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра при поддержке Турции.

Again a visit from an Ilyushin Il-62 from Türkmenabat, Turkmenistan to Tripoli, Libya; landing 06Dec2021 around 00:15hrs UTC. Presumably it was Rada Airlines EW-450TR, which was also at Tripoli a few days ago pic.twitter.com/dfAr8TABOP