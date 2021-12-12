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Политолог Малек: НАТО побоится принимать к себе страны Закавказья из-за России

Политика
Политолог Малек: НАТО побоится принимать к себе страны Закавказья из-за России
Федеральное агентство новостей

Баку, 12 декабря. Азербайджан, Армения и Грузия в обозримом будущем не станут членами Североатлантического альянса или Евросоюза, заявил австрийский политолог Мартин Малек.

В интервью изданию Caliber.Az эксперт ответил на вопрос о том, насколько стабильной будет ситуация в Закавказье. По его словам, никаких существенных изменений не будет, поэтому регион так и останется малопонятным западноевропейским политикам.

«Ни одна западная страна или организация (НАТО) никогда не пошлет солдат, чтобы помочь, например, Грузии восстановить ее территориальную целостность. И ни одна из трех стран Южного Кавказа не вступит в НАТО или ЕС в обозримом будущем, потому что Россия против этого», — объяснил он.

Малек подчеркнул, что Североатлантический альянс уже долгие годы упорно отказывается принимать к себе Грузию, которая настойчиво туда просится, потому что боится России. По мнению политолога, страна получает отказ в членстве из-за того, что в Европе проводится политика «РФ превыше всего». Эксперт отметил, что для исследователей и ученых Закавказье представляет исключительный интерес, однако этим регионом очень непросто заниматься.

Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия и США в скором времени продолжат переговоры касательно гарантий о невступлении Украины в НАТО. По его словам, обсуждение этого вопроса больше будет похоже на торги.

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