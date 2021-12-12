Сербия приобретет у России 18 военных вертолетов в 2022-2023 годах

Белград, 12 декабря. Сербия планирует в 2022-2023 годах закупить 30 вертолетов, в том числе 18 российского производства, заявил президент республики Александр Вучич.

По его словам, после приобретения новых боевых машин для ВВС страна станет «региональной вертолетной силой». Вучич добавил, что в ближайшие пять лет Сербия разместит на военных предприятиях заказы на сумму свыше одного миллиарда евро.

«Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 H-145, четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза», — рассказал сербский лидер.

Ранее сообщалось, что ВС Сербии получат батарею российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М». Отмечается, что с 2018 года Россия передала республике в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три десятка танков Т-72МС и другую военную технику.