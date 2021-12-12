Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 18:29
18:24
Политика
Глава «Белорусов Крыма» Чегринец: делегацию из Минска поразил теплый прием в регионе
18:24
Политика
В Совбезе РФ заявили о завершении эпохи военного доминирования США
18:23
Происшествия
Летевший из Волгограда самолет совершил аварийную посадку в Уфе
18:22
Экономика
Новак: проект строительства газовой инфраструктуры на Сахалине завершат в ближайшее время
18:22
Происшествия
Четыре человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае
18:18
Происшествия
СК начал проверку после столкновения девочки на «ватрушке» с электричкой в Подмосковье
18:17
Происшествия
Школьница погибла при лобовом столкновении легковушки и грузовика под Самарой
18:16
Политика
Экс-депутат Денисенко не исключил, что позиция Зеленского ослабнет к концу 2022 года
18:15
Общество
Гинеколог Селихова предупредила о риске выпадения волос и появления растяжек после родов
18:13
Политика
G7 призвала Белоруссию изменить курс на фоне миграционного кризиса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сербия приобретет у России 18 военных вертолетов в 2022-2023 годах

Армия
Сербия приобретет у России 18 военных вертолетов в 2022-2023 годах
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Белград, 12 декабря. Сербия планирует в 2022-2023 годах закупить 30 вертолетов, в том числе 18 российского производства, заявил президент республики Александр Вучич.

По его словам, после приобретения новых боевых машин для ВВС страна станет «региональной вертолетной силой». Вучич добавил, что в ближайшие пять лет Сербия разместит на военных предприятиях заказы на сумму свыше одного миллиарда евро.

«Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 H-145, четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза», — рассказал сербский лидер.

Ранее сообщалось, что ВС Сербии получат батарею российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М». Отмечается, что с 2018 года Россия передала республике в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три десятка танков Т-72МС и другую военную технику.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Сербия приобретет у России 18 военных вертолетов в 2022-2023 годах
минобороны сербия вертолеты вс рф
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать