Ученые Университета Сорбонны доказали эффективность методики сна Сальвадора Дали

Париж, 12 декабря. Специалисты французского Университета Сорбонны провели исследование, направленное на проверку эффективности методики сна художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Результаты исследования были опубликованы в издании Science Advances.

Согласно методике, после сосредоточенного размышления над той или иной проблемой необходимо взять в руку тяжелый предмет, после чего нужно попытаться заснуть. После того как человек погружается в сон, предмет падает на пол, что приводит к пробуждению. В этот момент необходимо записать все мысли, которые пришли в голову во время сна.

Ученые доказали эффективность методики путем проведения эксперимента с участием 103 человек. Они должны были решить математическую задачу после пробуждения. Согласно результатам исследования, 83% испытуемых, следовавших правилам методики Сальвадора Дали, правильно ответили на вопрос, используя нематематические методы. Отмечается, что данное явление связано с особенностями фазы сна N1, представляющей собой короткий интервал между бодрствованием и полноценным сном.

Исследователи Гарвардского университета утверждают, что многократное срабатывание будильников повышает сонливость. Предполагается, что это объясняется повышенным содержанием аденозина в организме.