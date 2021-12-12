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Ученые Университета Сорбонны доказали эффективность методики сна Сальвадора Дали

Наука
Ученые Университета Сорбонны доказали эффективность методики сна Сальвадора Дали
pxhere.com

Париж, 12 декабря. Специалисты французского Университета Сорбонны провели исследование, направленное на проверку эффективности методики сна художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Результаты исследования были опубликованы в издании Science Advances.

Согласно методике, после сосредоточенного размышления над той или иной проблемой необходимо взять в руку тяжелый предмет, после чего нужно попытаться заснуть. После того как человек погружается в сон, предмет падает на пол, что приводит к пробуждению. В этот момент необходимо записать все мысли, которые пришли в голову во время сна.

Ученые доказали эффективность методики путем проведения эксперимента с участием 103 человек. Они должны были решить математическую задачу после пробуждения. Согласно результатам исследования, 83% испытуемых, следовавших правилам методики Сальвадора Дали, правильно ответили на вопрос, используя нематематические методы. Отмечается, что данное явление связано с особенностями фазы сна N1, представляющей собой короткий интервал между бодрствованием и полноценным сном.

Исследователи Гарвардского университета утверждают, что многократное срабатывание будильников повышает сонливость. Предполагается, что это объясняется повышенным содержанием аденозина в организме.

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