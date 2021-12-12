Научный центр Минобороны РФ получил новые возможности для борьбы с COVID-19

Москва, 12 декабря. Специализированный 27-й Научный центр (НЦ) Министерства обороны России получил новые возможности в разработке препаратов против опасных инфекций на фоне COVID-19, сообщили в военном ведомстве.

Такие данные Минобороны приводит в связи с 47-й годовщиной со дня образования 27-го НЦ. Он занимается проблемами обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности страны, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

«Сегодня, в условиях пандемии, это особенно актуально. В научном центре появились новые возможности для проведения исследований, разработки методик и препаратов в целях противодействия новым угрозам», — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные ученые будут изучать новые болезни в современном лабораторном корпусе. По его словам, ведомству было необходимо построить современные, эффективные лабораторные центры со всеми необходимыми условиями для нормальной работы.