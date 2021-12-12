Путин: противостояние в России будет жестче в случае повторения «югославского сценария»

Москва, 12 декабря. Если бы Россия столкнулась с тем, что произошло с Югославией, то конфронтация была бы еще более беспощадной. Таким мнением поделился российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, такой исход событий можно спрогнозировать, зная темперамент граждан России. Путин подчеркнул, что кровопролитие — в случае «распада России» — было бы более безжалостным. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

«Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России — имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, — у нас, может быть, противостояние было еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — выразил свое мнение Путин.

Ранее сообщалось, что распад Советского Союза стал трагедией для большинства граждан страны. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.