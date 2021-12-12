Норвегия и Финляндия станут самыми безопасными странами для туристов в 2022 году

Москва, 12 декабря. Компания International SOS провела исследование с целью выявить самые безопасные для туристов страны в 2022 году. Тройку лидеров разделили Норвегия, Финляндия и Швейцария.

Эксперты оценивали безопасность в любых сферах и проявлениях. Они изучили потенциальные риски вспышек социальных беспорядков, политического насилия и последствий пандемии COVID-19 в каждой стране.

Первое место рейтинга заняла Норвегия. На это повлиял низкий уровень преступности и проявления террористических атак в этой стране. Специалисты отметили, что это самая мирная страна.

На втором месте рейтинга самых безопасных направлений сезона 2022 расположилась Финляндия. Там также наблюдается очень низкий уровень криминала и прочих угроз. Заключительной страной в тройке лидеров по безопасности для путешественников стала Швейцария.

Согласно Всемирной туристической организации, Россия вошла в топ-5 стран по темпам восстановления внутреннего туризма. Несмотря на пандемию коронавируса, в стране наблюдается позитивная тенденция.