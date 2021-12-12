Более 500 млн человек могут столкнуться с крайней бедностью из-за COVID-19

Женева, 12 декабря. Свыше полумиллиарда людей по всей планете могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии коронавируса, которая затормозила прогресс человечества в вопросе здравоохранения, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В двух взаимодополняющих докладах, один их которых представил Всемирный банк, отмечается, что COVID-19 привел к сбоям в оказании медицинских услуг, а также спровоцировал напряжение в системах охраны здоровья. В связи с этим впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, в результате чего увеличилась смертность от малярии и туберкулеза.

«Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения», — считают авторы докладов.

Тем временем Аргентина с начала поставок получила около 21 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, российский препарат является самым востребованным в Венесуэле.