Макрон заявил, что Новая Каледония по итогам референдума останется французской

Париж, 12 декабря. Новая Каледония останется территорией Франции. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

По словам лидера, он с уважением относится к решению жителей островного государства в Тихом океане. Макрон также подчеркнул, что их выбор — остаться в составе Франции — является свободным. Об этом глава республики рассказал по итогам третьего всенародного голосования, на котором большинство людей, а именно 96% участников опроса, выступили против независимости.

«Для всей нации – это гордость и признание. Сегодня Франция более прекрасна, потому что Новая Каледония решила остаться в ее составе», — высказал он свое мнение.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе состоятся переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. Об этом рассказал сам французский лидер.