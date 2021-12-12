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Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
Global Look Press  /  Stefan Obermeier

Москва, 12 декабря. Бытовая техника и гаджеты, цены на которые традиционно снижают перед Новым годом, станут полезными подарками для близких, заявил глава Института современного развития по направлению «Финансы и экономика» Никита Масленников.

Уже с начала года продавцы поднимут стоимость товаров, которые можно считать инвестиционными покупками, пояснил эксперт в беседе с агентством URA.RU. Одежда и обувь также подорожают на 15–25%.

«Раз все дорожает, давайте покупать рационально. Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились», — добавил Масленников.

Психолог Ляман Аббасова ранее рассказала, что подарить ребенку на Новый год. Детям от года до трех лет лучше преподнести музыкальные инструменты, пирамидку, интерактивную игрушку-питомца, игровую палатку, коврик для рисования водой или пальчиковые краски.

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