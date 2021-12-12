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Юлия Проскурякова пришла в восторг от концерта Максима Галкина
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова пришла в восторг от концерта Максима Галкина
instagram.com  /  @uliaveronika

Москва, 12 декабря. Супруга музыкального продюсера и автора-исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова 3 декабря посетила концерт известного комика Максима Галкина. Но только сейчас женщина смогла наконец описать впечатления после концерта, пишет Teleprogramma.pro.

Кто знает, возможно, у Проскуряковой просто не было времени на то, чтобы поделиться с подписчиками эмоциями, полученными ей от выступления Максима Галкина. Но, спустя десять дней, ей все-таки удалось это сделать.

Супруга автора незыблемых хитов про такси и желтые тюльпаны призналась, что была очарована талантом Максима Галкина. Она рассказала, что шоумен потратил три с половиной часа, добросовестно веселя публику.

«Максим в течение часа пел, танцевал и шутил, пока зрители занимали свои места, и только, когда все зрители оказались в зале, он начал свою основную программу, чтобы они ничего не пропустили! Артист, в общем-то, был на сцене более 3,5 часа!

Для нас, зрителей, это, конечно, в радость. Чем больше, тем лучше! Больше шуток, песен, баек, рассказов веселых про удивительную Аллу Пугачеву, смеха до упаду и прекрасного настроения!» — написала Проскурякова в своем блоге.

Максиму Галкину такой отзыв был очень приятен. Он поблагодарил Юлию за откровенный отзыв и написал в комментариях, что был рад встрече с супругой Игоря Николаева.

Ранее сообщалось, как муж Юлии Проскуряковой тоже сумел удивить поклонников: он заметно похудел. Народный артист России Игорь Николаев появился в шоу «Вечерний Ургант».

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Проскурякова пришла в восторг от концерта Максима Галкина
максим галкин инстаграм проскурякова концерт галкина
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