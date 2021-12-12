Юлия Проскурякова пришла в восторг от концерта Максима Галкина

Москва, 12 декабря. Супруга музыкального продюсера и автора-исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова 3 декабря посетила концерт известного комика Максима Галкина. Но только сейчас женщина смогла наконец описать впечатления после концерта, пишет Teleprogramma.pro.

Кто знает, возможно, у Проскуряковой просто не было времени на то, чтобы поделиться с подписчиками эмоциями, полученными ей от выступления Максима Галкина. Но, спустя десять дней, ей все-таки удалось это сделать.

Супруга автора незыблемых хитов про такси и желтые тюльпаны призналась, что была очарована талантом Максима Галкина. Она рассказала, что шоумен потратил три с половиной часа, добросовестно веселя публику.