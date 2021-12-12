Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету

Владикавказ, 12 декабря. Сотрудники ДПС во Владикавказе спасли жизнь четырехлетней девочке, которая задыхалась из-за проглоченной пятирублевой монеты.

Ребенок ехал с мамой на автомобиле к медикам на плановый осмотр. Однако по дороге девочка внезапно начала задыхаться и плакать. Встревоженная женщина остановила машину посреди транспортного потока на Архонском кругу в самый час пик.

На помощь матери прибыли сотрудники ДПС, которые в этот момент несли службу в этом месте. Стражи порядка незамедлительно провели все необходимые манипуляции и пятирублевая монета, которую проглотила девочка, вышла наружу, рассказали в ГУ МВД по Северной Осетии.

«Каждый день, ложась спать, я благодарю Всевышнего, что полицейские оказались на месте в нужный момент. Спасибо им огромное», — говорит отец девочки.

Полицейским часто приходится проявлять отвагу для спасения граждан. Так, в Липецкой области сотрудник МВД спас провалившегося под лед шестилетнего мальчика.