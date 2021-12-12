Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 16:59
16:57
Происшествия
Kia Sorento столкнулась с тремя КамАЗами на трассе под Краснодаром
16:57
Наука
Иммунолог Болибок допустил появление передающейся половым путем мутации COVID-19
16:56
Общество
Журнал Elle рассказал, каким двум знакам зодиака принесет испытания ретроградная Венера
16:55
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
16:54
Весь мир
Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat
16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
16:50
Происшествия
Лжегазовщики похитили у петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей
16:50
Общество
Реаниматолог Царенко рассказал, что легкие пациентов после ИВЛ сильно повреждены
16:49
Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
16:48
Политика
Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету

Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
vk.com  /  Группа «Управление ГИБДД МВД по Республике Коми»

Владикавказ, 12 декабря. Сотрудники ДПС во Владикавказе спасли жизнь четырехлетней девочке, которая задыхалась из-за проглоченной пятирублевой монеты.

Ребенок ехал с мамой на автомобиле к медикам на плановый осмотр. Однако по дороге девочка внезапно начала задыхаться и плакать. Встревоженная женщина остановила машину посреди транспортного потока на Архонском кругу в самый час пик.

На помощь матери прибыли сотрудники ДПС, которые в этот момент несли службу в этом месте. Стражи порядка незамедлительно провели все необходимые манипуляции и пятирублевая монета, которую проглотила девочка, вышла наружу, рассказали в ГУ МВД по Северной Осетии.

«Каждый день, ложась спать, я благодарю Всевышнего, что полицейские оказались на месте в нужный момент. Спасибо им огромное», — говорит отец девочки.

Полицейским часто приходится проявлять отвагу для спасения граждан. Так, в Липецкой области сотрудник МВД спас провалившегося под лед шестилетнего мальчика.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
ребенок полиция северная осетия спасение хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать