Депутат Бессараб объяснила, как в России будут заботиться об экологии в 2022 году

Сегодня многие российские законы в сфере экологии нацелены на предотвращение вреда природе, а не только на борьбу с последствиями такого рода. Об этом в беседе с ФАН заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее порталу Ura.ru политик рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году. В планах — упростить налоговые выплаты, развивать цифровизацию по части социальных субсидий, а также — принять законопроекты, улучшающие экологическую обстановку. Чтобы узнать подробнее о последнем, ФАН и связался с парламентарием.

«Мы взяли на себя ответственность за соблюдение тех норм, которые сегодня разработаны мировым сообществом по предотвращению парникового эффекта. Также мы подготовили массу законопроектов, которые нацелены не только на сохранение экологии, но и на сохранение животного мира, биологического разнообразия наших морей и океанов», — отметила Светлана Бессараб. — Я с нетерпением жду следующей недели: после поддержки президентом будет наконец запрещен вывоз дельфинов, касаток, белуг в культурно-просветительских целях. Спасибо экологам, потому что через СПЧ обратились именно представители «Гринписа» в Российской Федерации и получили поддержку президента. Мы, честно говоря, понимаем, что может быть отрицательный отзыв правительства, но сейчас есть уверенность, что этот вопрос будет так или иначе разрешен».

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По мнению депутата Госдумы, в последние годы наше общество действительно старается быть более бережным по отношению к природе и более ответственным перед будущими поколениями. Как доказательство этому — в стране все больше ужесточаются штрафные санкции по отношению к компаниям, нарушающим экологическую обстановку в регионе. Будь то разлив топлива или несвоевременный ремонт специальных технических объектов. Производство с такими последствиями может влететь в копеечку тем, кому все равно на природу.

«Я думаю, очень важно в этот достаточно непростой для всего человечества период пандемии взять на себя дополнительную ответственность за сохранение животного мира. И действительно, применяются довольно жесткие штрафные санкции к тем компаниям, которые наносят вред окружающей среде. Не только по факту случившегося — сегодня многие законы нацелены на предотвращение такого развития событий, в том числе на стимулирование бизнеса к ответственности перед природой», — заключила Светлана Бессараб.

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Ранее ФАН сообщал, что Госдума может принять закон об ужесточении наказания для лихачей на дорогах в 2022 году. С соответствующей инициативой выступил депутат Адальби Шхагошев — парламентарий предлагает назначать нарушителям штрафы в размере 150 тысяч рублей и применять домашний арест в случае необходимости.