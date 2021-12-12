Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу

Москва, 12 декабря. Сотрудники американских спецслужб фактически имели свободный доступ к российским секретным объектам. Об этом рассказал президент Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

В 1990-х годах спецслужбам США не требовалось никаких усилий, чтобы знать обо всем происходившем на предприятиях ядерного комплекса РФ. Даже некадровые сотрудники наверняка отчитывались перед Госдепом и ЦРУ о результатах проделанной работы, подчеркнул глава государства.

«У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — пояснил Путин.

Досрочное погашение образовавшихся в 1990-е годы внешних долгов было необходимо. Это позволило сэкономить на процентах, повысить кредитный рейтинг и укрепить собственную независимость, отметил ранее российский лидер.