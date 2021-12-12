Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 16:59
16:57
Происшествия
Kia Sorento столкнулась с тремя КамАЗами на трассе под Краснодаром
16:57
Наука
Иммунолог Болибок допустил появление передающейся половым путем мутации COVID-19
16:56
Общество
Журнал Elle рассказал, каким двум знакам зодиака принесет испытания ретроградная Венера
16:55
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
16:54
Весь мир
Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat
16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
16:50
Происшествия
Лжегазовщики похитили у петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей
16:50
Общество
Реаниматолог Царенко рассказал, что легкие пациентов после ИВЛ сильно повреждены
16:49
Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
16:48
Политика
Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:48
Политика
Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 декабря. Сотрудники американских спецслужб фактически имели свободный доступ к российским секретным объектам. Об этом рассказал президент Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

В 1990-х годах спецслужбам США не требовалось никаких усилий, чтобы знать обо всем происходившем на предприятиях ядерного комплекса РФ. Даже некадровые сотрудники наверняка отчитывались перед Госдепом и ЦРУ о результатах проделанной работы, подчеркнул глава государства.

«У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — пояснил Путин.

Досрочное погашение образовавшихся в 1990-е годы внешних долгов было необходимо. Это позволило сэкономить на процентах, повысить кредитный рейтинг и укрепить собственную независимость, отметил ранее российский лидер.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
путин сша цру спецслужбы россия и сша ядерный комплекс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать