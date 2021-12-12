Иранские учителя устроили забастовку из-за низких зарплат

Тегеран, 12 декабря. Учителя в 110 городах по всему Ирану накануне устроили сидячую забастовку в знак несогласия с тяжелыми условиями жизни и низкими заработными платами.

Акции протеста продолжились сегодня, 12 декабря, и, по всей видимости, закончатся в понедельник, 13 декабря.

Во время сидячей забастовки учителя держали плакаты с надписями: «Учителя восстают, чтобы покончить с дискриминацией», «Унижение учителей равно унижению нации», «Забастовка, митинг, профсоюзы — наши неотъемлемые права», «Полное осуществление Закона о ранжировании — наше неотъемлемое право», «Освободите заключенных учителей» и др.

Педагоги требуют имплементации плана ранжирования, корректировки заработной платы учителей-пенсионеров и решения других основных проблем, с которыми сталкиваются работники средней ступени образования.

Согласно шестой главе документа о коренной трансформации образования, одобренного Верховным советом культурной революции в 2011 году, заработная плата учителей должна ранжироваться в зависимости от их уровня квалификации и опыта. До настоящего времени правительство Ирана так и не реализовало данную инициативу.

Как отмечает Координационный совет профсоюзов учителей, правительство выделило только 25 триллионов риалов (85 миллионов долларов) на план ранжирования. Таким образом, в текущем году всего 12,5 триллиона риалов (42,5 миллиона долларов) пойдут на нужды учителей, а остальные средства будут перенесены на следующий иранский год (начиная с середины марта). По мнению правительственных экспертов, для реализации плана необходимо не менее 50 триллионов риалов (170 миллионов долларов).

Если план ранжирования будет утвержден и реализован, базовая заработная плата и льготы преподавателей достигнут не менее 80% профессорско-преподавательского состава университетов.

فیلمی از تجمع وتحصن #معلمان #قم

وصحبت یکی از معلمان معترض

یکشنبه ۲۱آذر ۱۴۰۰ pic.twitter.com/lNuk2edV05 — بگونه (@begoonah1) December 12, 2021

Координационный совет профсоюзов учителей заявил, что, если требования учителей и проигнорируют, они будут проводить широкомасштабные протестные акции перед парламентом и департаментами образования.

В последние годы с обострением экономического кризиса и распространением бедности среди различных слоев общества иранские учителя организовали множество профсоюзных протестов, большинство из которых были вызваны проблемами с обеспечением средств к существованию.

Текущая забастовка, организованная по инициативе профсоюзов, является уже третьей крупномасштабной акцией протеста учителей за последний месяц. Однако демонстрации проходили и ранее.

Протесты обычно встречают негативную реакцию со стороны служб безопасности. Некоторые протестующие работники образования были арестованы и подвергались угрозам.

Nov. 9 - Tehran, #Iran

Retired teachers rallied today outside the Budget and Planning Org. to demand their unpaid bonuses and to express their economic woes.

Video shows the police pushing the teachers to prevent the protest. #IranProtests pic.twitter.com/72XJLsutsf — Iran News Wire (@IranNW) November 9, 2021

По данным Salary Explorer, иранские педагоги в среднем получают 36,4 миллиона динаров (860 долларов) в месяц. Однако оппозиционные издания сообщают, что учителя в государственных школах зарабатывают около трех миллионов риалов (70 долларов), что отправляет их за черту бедности в десять миллионов риалов (237 долларов). Учителя частных школ зарабатывают еще меньше.

С учетом растущих из-за кризиса и санкций цен на продукты и услуги, а также высокого уровня безработицы и крупных иранских семей, приведенных выше сумм зачастую с трудом хватает для нормальной жизни.