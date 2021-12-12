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Иранские учителя устроили забастовку из-за низких зарплат

Весь мир
Иранские учителя устроили забастовку из-за низких зарплат
Global Look Press  /  Thomas Schulze / dpa-Zentralbild

Тегеран, 12 декабря. Учителя в 110 городах по всему Ирану накануне устроили сидячую забастовку в знак несогласия с тяжелыми условиями жизни и низкими заработными платами.

Акции протеста продолжились сегодня, 12 декабря, и, по всей видимости, закончатся в понедельник, 13 декабря.

Во время сидячей забастовки учителя держали плакаты с надписями: «Учителя восстают, чтобы покончить с дискриминацией», «Унижение учителей равно унижению нации», «Забастовка, митинг, профсоюзы — наши неотъемлемые права», «Полное осуществление Закона о ранжировании — наше неотъемлемое право», «Освободите заключенных учителей» и др.

Педагоги требуют имплементации плана ранжирования, корректировки заработной платы учителей-пенсионеров и решения других основных проблем, с которыми сталкиваются работники средней ступени образования.

Согласно шестой главе документа о коренной трансформации образования, одобренного Верховным советом культурной революции в 2011 году, заработная плата учителей должна ранжироваться в зависимости от их уровня квалификации и опыта. До настоящего времени правительство Ирана так и не реализовало данную инициативу.

Как отмечает Координационный совет профсоюзов учителей, правительство выделило только 25 триллионов риалов (85 миллионов долларов) на план ранжирования. Таким образом, в текущем году всего 12,5 триллиона риалов (42,5 миллиона долларов) пойдут на нужды учителей, а остальные средства будут перенесены на следующий иранский год (начиная с середины марта). По мнению правительственных экспертов, для реализации плана необходимо не менее 50 триллионов риалов (170 миллионов долларов).

Если план ранжирования будет утвержден и реализован, базовая заработная плата и льготы преподавателей достигнут не менее 80% профессорско-преподавательского состава университетов.

Координационный совет профсоюзов учителей заявил, что, если требования учителей и проигнорируют, они будут проводить широкомасштабные протестные акции перед парламентом и департаментами образования.

В последние годы с обострением экономического кризиса и распространением бедности среди различных слоев общества иранские учителя организовали множество профсоюзных протестов, большинство из которых были вызваны проблемами с обеспечением средств к существованию.

Текущая забастовка, организованная по инициативе профсоюзов, является уже третьей крупномасштабной акцией протеста учителей за последний месяц. Однако демонстрации проходили и ранее.

Протесты обычно встречают негативную реакцию со стороны служб безопасности. Некоторые протестующие работники образования были арестованы и подвергались угрозам.

По данным Salary Explorer, иранские педагоги в среднем получают 36,4 миллиона динаров (860 долларов) в месяц. Однако оппозиционные издания сообщают, что учителя в государственных школах зарабатывают около трех миллионов риалов (70 долларов), что отправляет их за черту бедности в десять миллионов риалов (237 долларов). Учителя частных школ зарабатывают еще меньше.

С учетом растущих из-за кризиса и санкций цен на продукты и услуги, а также высокого уровня безработицы и крупных иранских семей, приведенных выше сумм зачастую с трудом хватает для нормальной жизни.

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учителя иран забастовка
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