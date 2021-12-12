Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat

Претория, 12 декабря. Инженеры-авиаконструкторы Южно-Африканской Республики показали концепт летающего автомобиля Macrobat. Модель, продемонстрированная в проморолике, имеет возможность вертикального взлета.

Согласно проекту, аппарат может управляться как пилотом, так и оператором с земли. Максимальная грузоподъемность Macrobat составит 150 килограммов. «Птица» сможет развить скорость до 180 километров в час.

В разработке летающего автомобиля изобретатели вдохновлялись дикой природой. Одним из главных отличий модели стало отсутствие стандартных шасси. Вместо них, конструкторы установили две опоры, оборудованные моторами, которые приводят в движение фюзеляж и меняют аэродинамическое качество аппарата. В полете эти лапы складываются, чтобы уменьшить лобовое сопротивление воздуха.

Сейчас инженеры из Phractyl активно ищут спонсоров, чтобы построить полномасштабный функционирующий прототип. По словам разработчиков, Macrobat — не только футуристическая «игрушка», но и решение наиболее важных проблем транспортной инфраструктуры Африки:

«Наш самолет работает полностью на электричестве, что сокращает до нуля выброс углекислого газа. Также наша «птица» способна генерировать подъемную силу на низких скоростях, обеспечивая безопасную посадку».

Ранее ФАН сообщал, что в Южно-Африканскую Республику вылетел самолет со специалистами Роспотребнадзора. Высококвалифицированные медики помогут стране в изучении нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».