Лепса заподозрили в романе с экс-супругой Аршавина на фоне развода

Москва, 12 декабря. Музыканту Григорию Лепсу вновь приписали роман с телеведущей. Слухи появились на фоне неожиданного развода артиста с супругой Анной Шаплыковой.

Лепс готовится стать холостяком после 20 лет в браке с Шаплыковой. Артисту предстоит непростой развод с супругой и раздел имущества, несмотря на заверения адвоката жены певца, что пара надеется на мирное разрешение разногласий. Как пишет «МК», истинной причиной развода музыканта может быть роман с бывшей гражданской женой экс-футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

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По мнению издания, именно ведущая шоу «Мужское/женское» стала новой избранницей артиста. Предположительно, роман Лепса с телеведущей мог начаться еще в ноябре, однако тогда подозрения сошли на нет. Слухи вновь появились лишь после подачи заявления на развод от Шаплыковой.

Стоит отметить, что Лепс все еще не прокомментировал сообщения о своем новом романе. Однако прошлой осенью Барановская высмеяла подозрения в отношениях с музыкантом. Телеведущая отметила, что ей регулярно приписывают связи с главными российскими знаменитостями.