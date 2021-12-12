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Полиция Эфиопии арестовала трех журналистов и провела обыски в их домах

Весь мир
Полиция Эфиопии арестовала трех журналистов и провела обыски в их домах
pxhere.com  / 

Аддис-Абеба, 12 декабря. Правоохранительные органы Эфиопии арестовали журналистку Мизу Мохаммед. Девушку забрали из ее дома в Аддис-Абебе.

«На них не было формы и опознавательных знаков. Они даже не показали удостоверение личности! Она собиралась на работу, и ее забрали. Мы не знаем, куда увезли Мизу. Полиция не стала проводить обыск и отказалась озвучить причины ареста», — рассказал муж корреспондентки, Робел Гебейеху.

Миза Мохаммед является соучредителем интернет-издания Roha Media. Это уже третий случай задержания работников средств массовой информации за неделю. Ранее правоохранительные органы проникли в дом активиста и соучредителя Youtube-канала Ubuntu Ияспеда Тесфайе. Блоггера забрали в полицейский участок для допроса, а его жилище обыскали.

Также под арест попал главный редактор Terara Network Тамрат Нэгэра. Оперативники конфисковали в его квартире все носители информации и мультимедийное оборудование.

Ранее национальная армия Эфиопии выбила сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) из города Дэссе. Мирные жители освобожденного населенного пункта встретили правительственные войска свистом и аплодисментами.

 

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африка эфиопия
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