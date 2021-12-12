Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 18:28
18:24
Политика
Глава «Белорусов Крыма» Чегринец: делегацию из Минска поразил теплый прием в регионе
18:24
Политика
В Совбезе РФ заявили о завершении эпохи военного доминирования США
18:23
Происшествия
Летевший из Волгограда самолет совершил аварийную посадку в Уфе
18:22
Экономика
Новак: проект строительства газовой инфраструктуры на Сахалине завершат в ближайшее время
18:22
Происшествия
Четыре человека получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае
18:18
Происшествия
СК начал проверку после столкновения девочки на «ватрушке» с электричкой в Подмосковье
18:17
Происшествия
Школьница погибла при лобовом столкновении легковушки и грузовика под Самарой
18:16
Политика
Экс-депутат Денисенко не исключил, что позиция Зеленского ослабнет к концу 2022 года
18:15
Общество
Гинеколог Селихова предупредила о риске выпадения волос и появления растяжек после родов
18:13
Политика
G7 призвала Белоруссию изменить курс на фоне миграционного кризиса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врач из Краснодара проводит бесплатные операции по лечению варикоза

Видео

Врач-флеболог Максим Лукашевич один раз в три месяца сам выбирает пациента, которому бесплатно оказывает услуги по лечению варикозного заболевания.

Операции «в подарок», которые проводит врач, как правило, не покрываются полисом ОМС. Это такие осложнения варикозных болезней, как кровотечения, тромбозы и трофические язвы. В любой платной клинике стоимость такой услуги составит 30-40 тысяч рублей. Максим рассказал, что счастливчиков он выбирает самостоятельно. Кто-то приходит на прием и неожиданно для себя удостаивается подарка, а кого-то добрый доктор выбирает из социальной сети, где будущие пациенты описывают ему свои проблемы.

«Пациенты пишут свои жизненные истории мне в Instagram. Они рассказывают о своей проблеме, почему они не могут сделать эту операцию дорогостоящую, что их привело ко мне, и порой бывает, что это и является пусковым механизмом», — описывает принцип набора пациентов доктор.

Максим Лукашевич раньше работал в отделении гнойной хирургии, где и получил соответствующий опыт лечения. По словам доктора, операции, которые он проводит в своем кабинете, не требуют использования сложных медицинских аппаратов.

«Получив сертификат по ультразвуковой диагностике, я начал прием в частном медицинском центре и в последующем освоил современные методики лечения варикозной болезни, которые на сегодняшний день не требуют ни наркоза, ни разрезов, ни госпитализации», — рассказал флеболог.

Одна из пациенток доктора выиграла бесплатную операцию, поучаствовав в новогоднем розыгрыше. Она рассказала, что из-за варикоза не могла выполнять своих должностных обязанностей, из-за чего ее уволили с работы. Позволить себе дорогостоящую операцию женщина не могла.

«Я за ним давно наблюдаю, около года, в Instagram, и у него был розыгрыш «Новогодний подарок». И я поучаствовала, выиграла бесплатную операцию», — рассказывает Екатерина Альдронова.

Врач-альтруист поделился, что мечтает открыть свой частный медицинский центр, где будет лечить как варикозные заболевания, так и оказывать услуги по смежным специальностям.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Врач из Краснодара проводит бесплатные операции по лечению варикоза
краснодар флеболог бесплатные операции
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать