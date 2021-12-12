Врач из Краснодара проводит бесплатные операции по лечению варикоза

Врач-флеболог Максим Лукашевич один раз в три месяца сам выбирает пациента, которому бесплатно оказывает услуги по лечению варикозного заболевания.

Операции «в подарок», которые проводит врач, как правило, не покрываются полисом ОМС. Это такие осложнения варикозных болезней, как кровотечения, тромбозы и трофические язвы. В любой платной клинике стоимость такой услуги составит 30-40 тысяч рублей. Максим рассказал, что счастливчиков он выбирает самостоятельно. Кто-то приходит на прием и неожиданно для себя удостаивается подарка, а кого-то добрый доктор выбирает из социальной сети, где будущие пациенты описывают ему свои проблемы.

«Пациенты пишут свои жизненные истории мне в Instagram. Они рассказывают о своей проблеме, почему они не могут сделать эту операцию дорогостоящую, что их привело ко мне, и порой бывает, что это и является пусковым механизмом», — описывает принцип набора пациентов доктор.

Максим Лукашевич раньше работал в отделении гнойной хирургии, где и получил соответствующий опыт лечения. По словам доктора, операции, которые он проводит в своем кабинете, не требуют использования сложных медицинских аппаратов.

«Получив сертификат по ультразвуковой диагностике, я начал прием в частном медицинском центре и в последующем освоил современные методики лечения варикозной болезни, которые на сегодняшний день не требуют ни наркоза, ни разрезов, ни госпитализации», — рассказал флеболог.

Одна из пациенток доктора выиграла бесплатную операцию, поучаствовав в новогоднем розыгрыше. Она рассказала, что из-за варикоза не могла выполнять своих должностных обязанностей, из-за чего ее уволили с работы. Позволить себе дорогостоящую операцию женщина не могла.

«Я за ним давно наблюдаю, около года, в Instagram, и у него был розыгрыш «Новогодний подарок». И я поучаствовала, выиграла бесплатную операцию», — рассказывает Екатерина Альдронова.

Врач-альтруист поделился, что мечтает открыть свой частный медицинский центр, где будет лечить как варикозные заболевания, так и оказывать услуги по смежным специальностям.