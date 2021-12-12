Песков заявил о подготовке поездок Путина за границу

Москва, 12 декабря. Поездки президента Российской Федерации Владимира Путина за рубеж находятся на стадии подготовки, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Так он ответил на вопрос, почему Индия стала второй поездкой Путина за границу за все время пандемии коронавируса.

«Готовятся еще поездки. Индия — объяснимо, потому что это страна, с которой у нас особое привилегированные отношения партнерства», — подчеркнул Песков.

Ранее глава государства рассказал, что Российская Федерация воспринимает Индию в качестве великой державы с дружественным народом. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели.