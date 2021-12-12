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Главу оппозиции Бенина приговорили 20 годам заключения

Весь мир
Главу оппозиции Бенина приговорили 20 годам заключения
Prt Scr youtube.com  /  AFP news agency

Порто-Ново, 12 декабря. Лидера оппозиционной партии Бенина «Les Democrates» Рекью Мадугу приговорили к 20 годам тюремного заключения. Ей вменяют организацию убийств политических деятелей, финансирование терроризма, дестабилизацию обстановки в стране и воспрепятствование выборному процессу.

«Дело моего клиента совершенно пустое. Если процесс будет справедливым, то судьям придется увидеть, что она не совершала преступлений, за которые ее преследуют. Материалы сфабрикованы, это политика.

Условия ее содержания под стражей являются очень тяжелыми. Она лишена каких-либо контактов с внешним миром. Я был рад снова увидеть Мадугу, чтобы поговорить с ней и обсудить абсолютно несправедливое и унижающее достоинство обращение, которому она подвергается», — заявил адвокат лидера оппозиции Антуан Вей.

Ранее национальная избирательная комиссия Бенина опубликовала предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Патрис Талон одержал победу, набрав 86,37% голосов.

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африка бенин
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