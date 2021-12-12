Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 16:59
16:57
Происшествия
Kia Sorento столкнулась с тремя КамАЗами на трассе под Краснодаром
16:57
Наука
Иммунолог Болибок допустил появление передающейся половым путем мутации COVID-19
16:56
Общество
Журнал Elle рассказал, каким двум знакам зодиака принесет испытания ретроградная Венера
16:55
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
16:54
Весь мир
Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat
16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
16:50
Происшествия
Лжегазовщики похитили у петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей
16:50
Общество
Реаниматолог Царенко рассказал, что легкие пациентов после ИВЛ сильно повреждены
16:49
Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
16:48
Политика
Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молодые жители ЦАР пройдут профессиональную подготовку по 30 специальностям

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:46
Весь мир
Молодые жители ЦАР пройдут профессиональную подготовку по 30 специальностям
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 декабря. Около 570 молодых центральноафриканцев стали участниками Проекта поддержки развития и обучения (PADA). Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

Целью программы является обеспечение доступа молодых людей со всей республики к прохождению курсов по более чем 30 специальностям. Обучение пройдет по инновационной альтернативно-смешанной модели: на теорию отводится 25% занятий, на практику — 75%. Тренинги, семинары и лекции организуют в 17 центрах профессиональной подготовки.

Всего в конкурсе приняло участие около 18 000 претендентов. Более 570 из них попали в первую группу и начнут обучение в ближайшее время. Остальные смогут повторно зарегистрироваться в следующем году.

Ранее в столице Центральноафриканской Республики прошел марш женщин-активисток. Представительницы различных движений и ассоциаций написали меморандум и вручили его министру юстиции Арно Джубай Абазене, а тот в свою очередь передал его прокурору страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Молодые жители ЦАР пройдут профессиональную подготовку по 30 специальностям
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать