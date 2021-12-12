Молодые жители ЦАР пройдут профессиональную подготовку по 30 специальностям

Банги, 12 декабря. Около 570 молодых центральноафриканцев стали участниками Проекта поддержки развития и обучения (PADA). Об этом сообщили аналитики информационного портала Ndjoni Sango.

Целью программы является обеспечение доступа молодых людей со всей республики к прохождению курсов по более чем 30 специальностям. Обучение пройдет по инновационной альтернативно-смешанной модели: на теорию отводится 25% занятий, на практику — 75%. Тренинги, семинары и лекции организуют в 17 центрах профессиональной подготовки.

Всего в конкурсе приняло участие около 18 000 претендентов. Более 570 из них попали в первую группу и начнут обучение в ближайшее время. Остальные смогут повторно зарегистрироваться в следующем году.

Ранее в столице Центральноафриканской Республики прошел марш женщин-активисток. Представительницы различных движений и ассоциаций написали меморандум и вручили его министру юстиции Арно Джубай Абазене, а тот в свою очередь передал его прокурору страны.