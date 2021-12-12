Власти ЦАР займутся решением проблем с транзитными путями в Чад и Камерун

Банги, 12 декабря. Представители Центральноафриканской Республики, Чада и Камеруна обсудили улучшение транзитного сообщения между странами. Об этом сообщает RJDH-Centrafrique.

Экспедиторы, прибывшие на мероприятие, рассказали, с какими проблемами сталкивается персонал, занимающийся транспортировкой грузов. Пол Ричард Уазума Унда, менеджер по транзитным операциям и национальный координатор таможенно-логистических деклараций ЦАР сообщил, что правительства присутствующих на трехстороннем форуме государств займутся решением вопросов с транспортными коридорами:

«У нас огромное количество проблем, препятствующих доставке товаров. Все эти факторы замедляют процедуры таможенного оформления и наносят ущерб нашей экономике. Вот почему важно заняться ими. Мы услышали хорошие рекомендации по регулированию сектора и собираемся их внимательно рассмотреть».

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудил с министром транспорта Камеруна Нгалле Бибехе Эрнестом Массена улучшения транзитного сообщения и строительство нового транспортного коридора Пуант-Нуар — Браззавиль — Банги— Нджамена.