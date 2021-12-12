Песков указал на накал информационной напряженности вокруг России

Москва, 12 декабря. Вашингтон стремится демонизировать Москву с помощью создания информационного накала. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, также Соединенные Штаты стремятся показать Россию в качестве вероятной нападающей стороны, которой она не является. Соответствующим мнением он поделился с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — рассказал пресс-секретарь российского лидера в интервью.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что вводить какие-либо ограничения против России и в то же время не страдать самому невозможно.