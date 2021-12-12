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Владимир Путин: Украина не вернула России зарубежные активы СССР

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:33
Экономика
Владимир Путин: Украина не вернула России зарубежные активы СССР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 12 декабря. Украина по-прежнему не вернула заграничное имущество, которое осталось после СССР, несмотря на оплату Москвой всех долгов Союза, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история».

Россия пошла на этот шаг в расчете, что республики передадут ей зарубежные активы. Однако далеко не все страны выполнили это обязательство, в том числе Украина.

«В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики», — пояснил Путин.

Глава государства также отметил, что досрочное погашение долгов в «нулевых» позволило укрепить суверенитет. Таким образом, РФ сумела экономить на процентах, повысить кредитный рейтинг и усилить собственную независимость.

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Все новости / Экономика / Владимир Путин: Украина не вернула России зарубежные активы СССР
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