Путин: Россия опережает США в создании новых вооружений

Москва, 12 декабря. Российский президент Владимир Путин заявил, что паритет по ядерному оружию с США сохраняется, но Россия опережает Вашингтон по новому вооружению.

Президент добавил, что другие страны в будущем смогут обзавестись гиперзвуковым оружием. Он также выразил надежду, что, когда оно у них появится, Россия уже будет иметь средства для борьбы с ним. Путин подчеркнул, что в настоящее время США отстают от РФ в сфере создания новых видов вооружений.

Ранее российский лидер говорил, что в начале 2022 года ВМФ получит новую морскую гиперзвуковую ракету с максимальной скоростью 9 Махов. По его словам, ее создание стало вынужденным ответом Москвы на действия со стороны Запада.