Сатановский предсказал бегство польского премьера в США после битвы с Россией до последнего поляка

Варшава, 12 декабря. Польский премьер-министр Моравецкий намерен столкнуть свою страну в пропасть, спровоцировав войну с Россией, а себе подготовил путь для бегства в США.

Таким мнением со своими подписчиками поделился политолог Евгений Сатановский, комментируя очередной антироссийский выпад премьер-министра Польши.

Как известно глава польского правительства Матеуш Моравецкий накануне снова попытался вмешаться в процесс сертификации «Северного потока — 2» и обратился к России и Европе с довольно-таки странным заявлением. В частности, он призвал Москву не вступать в открытую конфронтацию с Европой и отказаться от запуска газопровода. То есть польский чиновник назвал желание России обеспечивать Евросоюз газом враждебными намерениями. Если же РФ запустить голубое топливо по «СП-2», Европа, по словам Моравецкого, ответит на эту «агрессию» тяжелейшими санкциями.

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Евгений Сатановский жестко и иронично поставил польского премьера на место, лаконично объяснив полякам, к чему Моравецкий толкает страну и что он сам планирует делать в случае успеха своей операции по разжиганию новой горячей точки в Европе.

«В очередной раз польский премьер Матеуш Моравецкий глупостей наговорил насчет России. Что решить она должна, с Европой она или без. Что жестко пора ЕС на Россию реагировать. Ну и, понятно, что ни в коем случае нельзя запускать «Северный поток — 2», потому что это России покажет слабость Европы, чего Польша никак перенести и допустить не может. Она вообще, насколько можно понять, за сильную Европу против России готова биться до последнего поляка и уж совершенно точно, до последнего европейца. После чего премьер Моравецкий выключит в аэропорту Варшавы свет и со спокойной душой убежит писать мемуары в Штаты, чью политику он, от лица Польши и Европы в отношении России и проталкивает», — раскрыл истинные планы польского премьера политолог.

Сатановский добавил, что в Польше хватает цивилизованных, спокойных и рационально мыслящих людей, которые заботятся в первую очередь о безопасности и благосостоянии своей страны. Но, к сожалению, в политической верхушке хватает таких глупых и крайне наглых персонажей как Матеуш Моравецкий, готовых пожертвовать страной ради интересов своих истинных хозяев в Вашингтоне. Эксперт призвал поляков вспомнить историю своей страны, которую не раз уже делили, и крепко задуматься об угрозе, исходящих от таких политиков, как нынешний премьер. Моравецкий ведь действительно давно приготовил план побега, который он сразу же реализует, как только война до последнего поляка перейдет в опасную для него стадию.

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