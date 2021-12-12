Ванга перечислила пять знаков зодиака, которые будут купаться в счастье до 2025 года

Москва, 12 декабря. Приближающийся 2022 год будет богат на судьбоносные события, а для пяти знаков зодиака начнется трехлетний период, на протяжении которого они будут купаться в счастье.

Погруженных в работу Овнов ожидают перемены к лучшему, а деньги «потекут к ним в руки». Об этом сказано в предсказании болгарской ясновидящей Ванги на 2022-2025 годы.

Даже если рожденные под этим знаком не станут миллионерами, то о какой-либо финансовой нужде они забудут. Согласно предсказанию, удачу Овнам следует использовать сполна, чтобы воплотить все задуманное.

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«На Близнецов неожиданно свалится любовь, от которой будет «сносить крышу». Счастье будет рядом с представителями этого знака ближайшие годы. В финансовом плане тоже будет все хорошо. Карьера пойдет в гору и принесет хороший достаток», — пишет издание «Слово и Дело».

Что касается Львов, то представители этого знака могут стать одними из самых счастливых в ближайшем будущем, если не будут бояться рисковать. Любое их начинание будет реализовано с легкостью, однако не стоит распыляться на все подряд. При этом период везения Ванга рекомендовала использовать по предварительно спланированной схеме.

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Судьбоносными следующие годы станут и для Скорпионов. Особое везение этот знак может приобрести в том случае, если рядом находится близкий и любимый человек. Однако болгарская ясновидящая предупредила, что рожденным под этим знаком надо быть внимательнее и не «сломаться» под натиском удачи.

А вот для Водолеев с 2022 года наступает время любви. Благодаря этому окрыленному чувству им удастся реализовать все творческие планы.

Известный российский астролог Павел Глоба ранее предрек четырем знакам зодиака несметные богатства в 2022 году. Речь идет об Овнах, Близнецах, Скорпионах и Водолеях.