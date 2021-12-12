Елена Проклова ответила Марку Рудинштейну на слова о ее беспорядочной половой жизни

Москва, 12 декабря. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова прокомментировала заявление продюсера Марка Рудинштейна о ее интимной жизни в юношеском возрасте.

НТВ показало в эфире телешоу «Ты не поверишь!» отрывок из высказывания ныне покойного кинокритика Марка Рудинштейна о звездах. При жизни создатель «Кинотавра» заявлял, что юная Проклова в свои 14-15 лет имела огромное число половых связей. Он отмечал, что будто ей было все равно, с кем спать. По его словам, про нее ходило множество разговоров и она была «разгильдяйкой».

«О Господи, да простит его Бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить», — прокомментировала Проклова слова Рудинштейна «СтарХиту».

Актриса Елена Проклова недавно призналась в домогательствах со стороны влиятельного человека из мира кино. Многие считают, что это был Олег Табаков. По словам Прокловой, скандальное признание никак не отразилось на ее карьере. Она отметила, что наоборот получила множество звонков с признаниями о переживании подобного опыта.

Ранее актриса Елена Проклова почтила память покойной коллеги по сцене Нины Руслановой. Она назвала ее прекрасной артисткой и поблагодарила судьбу за возможность с ней работать.