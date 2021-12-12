Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 16:58
16:57
Происшествия
Kia Sorento столкнулась с тремя КамАЗами на трассе под Краснодаром
16:57
Наука
Иммунолог Болибок допустил появление передающейся половым путем мутации COVID-19
16:56
Общество
Журнал Elle рассказал, каким двум знакам зодиака принесет испытания ретроградная Венера
16:55
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
16:54
Весь мир
Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat
16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
16:50
Происшествия
Лжегазовщики похитили у петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей
16:50
Общество
Реаниматолог Царенко рассказал, что легкие пациентов после ИВЛ сильно повреждены
16:49
Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
16:48
Политика
Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Елена Проклова ответила Марку Рудинштейну на слова о ее беспорядочной половой жизни

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:20
Шоу-бизнес
Елена Проклова ответила Марку Рудинштейну на слова о ее беспорядочной половой жизни
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 12 декабря. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова прокомментировала заявление продюсера Марка Рудинштейна о ее интимной жизни в юношеском возрасте.

НТВ показало в эфире телешоу «Ты не поверишь!» отрывок из высказывания ныне покойного кинокритика Марка Рудинштейна о звездах. При жизни создатель «Кинотавра» заявлял, что юная Проклова в свои 14-15 лет имела огромное число половых связей. Он отмечал, что будто ей было все равно, с кем спать. По его словам, про нее ходило множество разговоров и она была «разгильдяйкой».

«О Господи, да простит его Бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить», — прокомментировала Проклова слова Рудинштейна «СтарХиту».

Актриса Елена Проклова недавно призналась в домогательствах со стороны влиятельного человека из мира кино. Многие считают, что это был Олег Табаков. По словам Прокловой, скандальное признание никак не отразилось на ее карьере. Она отметила, что наоборот получила множество звонков с признаниями о переживании подобного опыта.

Ранее актриса Елена Проклова почтила память покойной коллеги по сцене Нины Руслановой. Она назвала ее прекрасной артисткой и поблагодарила судьбу за возможность с ней работать.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Елена Проклова ответила Марку Рудинштейну на слова о ее беспорядочной половой жизни
знаменитости елена проклова марк рудинштейн
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать