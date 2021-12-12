Второй за декабрь танкер с российским СПГ прибыл в Литву

Клайпеда, 12 декабря. Груз сжиженного природного газа (СПГ) воскресным утром был доставлен в Литву из российского порта Высоцк.

Согласно данным оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipesod nafta, судно Coral Fungia должно доставить 9,5 тысячи кубических метров топлива. Предыдущая поставка из РФ состоялась в середине недели, уточняет Sputnik Литва.

Терминал в Клайпеде начал работать в 2014 году. Он был построен, чтобы избавиться от «монополии» «Газпрома». Чаще всего порт принимает СПГ из России, Норвегии, иногда — из Соединенных Штатов.

В мае Литва впервые закупила газ в Египте. Объем поставки составил 100 миллионов кубометров.