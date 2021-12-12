Ливийский политик призвала спасти выборы от вмешательства спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс

Триполи, 12 декабря. Участник Форума политического диалога (ФПД) Ливии Захра Ланги надеется на спасение парламентских и президентских выборов в североафриканской стране на фоне стремления специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс добиться переноса даты всеобщего голосования.

Политик приветствовала то, что Высшая избирательная комиссия (ВИК) возглавляет процесс подготовки к плебисциту, намеченному на 24 декабря. Она призвала поддержать ведомство как учреждение, гарантирующее успешное проведение мероприятия.

«Еще есть шанс спасти дорожную карту и избирательный процесс, если ливийцы и международное сообщество серьезно поддержат ВИК в этот критический момент», — сообщила Захра Ланги на странице в Facebook.

Согласно источникам в СМИ, Стефани Уильямс приедет в Триполи в воскресенье, 12 декабря. Однако она уже начала переговоры с ливийскими политическими партиями относительно переноса плебисцита. Спецсоветник генсека ООН предлагает отодвинуть президентские и парламентские выборы на срок от 3 до 6 месяцев.

По предварительным данным, американский дипломат намерена отдельно встретиться с представителями ВИК, Высшего судебного совета и Президентским советом. Обсуждения коснутся следующего этапа. Также Уильямс созовет членов комитета по политическому диалогу на экстренное заседание.

На днях руководитель Координационного совета ливийских партий Наджи Баракат сообщил о планах недавно назначенного спецсоветника генсека ООН перенести избирательный процесс в стране.