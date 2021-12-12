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Сын звезды «Охоты на пиранью» Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 16:16
Общество
Сын звезды «Охоты на пиранью» Максима Дрозда попал в больницу с тяжелой травмой
instagram.com  /  @drozdem

Москва, 12 декабря. Актер Максим Дрозд заявил, что его сыну Егору потребовалась госпитализация из-за серьезной травмы. Артист обратился к подписчикам с просьбой о поддержке в тяжелый период.

Звезда картины «Охота на пиранью» Максим Дрозд переживает за состояние сына Егора — тот оказался в больнице со сложным повреждением. Артист опубликовал пост в Instagram, где сообщил о госпитализации наследника. Неизвестно, что именно произошло с 24-летним Егором, однако отец призвал поклонников помолиться за его выздоровление.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божией помощи Егору (Георгию)», — заявил артист.


Егор — единственный сын Дрозда. Наследник актера решил пойти по его стопам и свять жизнь в карьерой на сцене. Он поступи в школу-студию МХАТ и уже может похвастаться ролью в мини-сериале «Бабочки и птицы», где исполнил роль главного героя, которого сыграл его отец, в молодости.

В конце осени врачи госпитализировали также певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре. Артистка лишь недавно вышла из комы и поблагодарила поклонников за поддержку на фоне реабилитации.

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актер здоровье максим дрозд
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