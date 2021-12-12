Путин: досрочное погашение внешних долгов в 2000-х годах укрепило суверенитет России

Москва, 12 декабря. Образовавшиеся в 1990-е годы внешние долги страны необходимо было досрочно погасить. Преимущества этого решения описал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история».

Российская Федерация получила шанс сэкономить на процентах, повысить кредитный рейтинг и укрепить собственную независимость. Эти три аспекта глава государства назвал наиболее важными.

«Когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет», — сказал он.

Политик добавил, что досрочное погашение долгов позволило стране не платить дополнительные проценты. По его словам, их объем исчислялся многими миллиардами долларов.