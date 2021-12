Несмотря на то, что 2021 год охарактеризовался ожесточенным политическим и идеологическим противостоянием Республиканской и Демократической партий США, умению оппонентов договариваться по ключевым вопросам первой государственной важности нужно отдать должное.

В Конгрессе продолжаются ожесточенные дебаты по финансированию правительства и лимиту госдолга, политики не могут прийти к консенсусу по гигантскому инфраструктурному плану Джо Байдена «Отстроим заново и лучше» (Build Back Better), однако оборонный бюджет Соединенных Штатов был принят практически без промедлений.

В этом, разумеется, заслуга председателей комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената: невзирая на то, что республиканец Адам Смит и демократ Джек Рид являются политическими оппонентами, им удалось разработать компромиссный законопроект, включающий в себя элементы билля, принятого Палатой представителей в сентябре, и законодательства, одобренного Сенатом в июле 2021 года.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает об основных статьях расходов оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2022 год.

В совместном заявлении, опубликованном Адамом Смитом и Джеком Ридом, стороны призвали Конгресс как можно скорее принять государственный оборонный бюджет, настаивая, что нужно как можно быстрее принять меры по укреплению безопасности США, а также на традиционное сотрудничество комитетов:

Согласно тексту билля, оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год может составить почти 770 миллиардов долларов — это на 25 млрд. больше, чем просил президент Джозеф Байден, и примерно на 5% больше, чем аналогичный бюджет 2021 года.

Палата представителей одобрила документ подавляющим большинством голосов: 363 законодателя проголосовали «за», а 70 конгрессменов, из которых 19 республиканцев и 51 демократ выступили «против».

Потребность в столь существенной сумме на военные нужды американское Министерство обороны объясняет инвестициями в передовые технологи, — в частности, в искусственный интеллект, гиперзвуковые технологии, а также кибернетические и квантовые исследования. По словам представителей ведомства, Минобороны США сосредоточились на инновациях, в том числе на разработке, испытании и внедрении новых вооружений и совместных операционных концепций для противодействия предполагаемым противникам как в масштабных, так и в региональных конфликтах.

Основной угрозой национальной безопасности Соединенные Штаты считают растущее мировое влияние Китайской Народной Республики (КНР). По мнению американских военных специалистов, сдерживание Китая потребует от Пентагона совместной работы с другими государственными ведомствами, а также скорейшей модернизации вооруженных сил.

Согласно документу, отдельное внимание традиционно уделяется «деструктивной деятельности Российской Федерации, Ирана и КНДР». Необходимо отметить, что вышеупомянутые страны США ставят в один ряд с незаконными вооруженными формирований, утверждая, что действия РФ, Ирана, Северной Кореи и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 представляют одинаковую угрозу Вашингтону и его союзникам.

На цели «сдерживания» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты в 2022 году намерены выделить 7 миллиардов долларов — по оценке американского министерства обороны, КНР в настоящее время является единственным конкурентом США, способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить вызов мировому доминированию Вашингтона.

