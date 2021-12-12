Несмотря на то, что 2021 год охарактеризовался ожесточенным политическим и идеологическим противостоянием Республиканской и Демократической партий США, умению оппонентов договариваться по ключевым вопросам первой государственной важности нужно отдать должное.

В Конгрессе продолжаются ожесточенные дебаты по финансированию правительства и лимиту госдолга, политики не могут прийти к консенсусу по гигантскому инфраструктурному плану Джо Байдена «Отстроим заново и лучше» (Build Back Better), однако оборонный бюджет Соединенных Штатов был принят практически без промедлений.

В этом, разумеется, заслуга председателей комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената: невзирая на то, что республиканец Адам Смит и демократ Джек Рид являются политическими оппонентами, им удалось разработать компромиссный законопроект, включающий в себя элементы билля, принятого Палатой представителей в сентябре, и законодательства, одобренного Сенатом в июле 2021 года.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает об основных статьях расходов оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2022 год.

Общие положения

В совместном заявлении, опубликованном Адамом Смитом и Джеком Ридом, стороны призвали Конгресс как можно скорее принять государственный оборонный бюджет, настаивая, что нужно как можно быстрее принять меры по укреплению безопасности США, а также на традиционное сотрудничество комитетов:

«Мы рады сообщить, что пришли к двухпартийному двухпалатному соглашению по Закону о разрешении национальной обороны (ЗРНО) в этом году. Мы продолжаем 61-летнюю традицию совместной работы комитетов по делам вооруженных сил для поддержки наших подразделений и укрепления национальной безопасности. Мы настоятельно призываем Конгресс быстро принять бюджет, а президента подписать его, как только документ попадет к нему на стол».

Согласно тексту билля, оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год может составить почти 770 миллиардов долларов — это на 25 млрд. больше, чем просил президент Джозеф Байден, и примерно на 5% больше, чем аналогичный бюджет 2021 года.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Палата представителей одобрила документ подавляющим большинством голосов: 363 законодателя проголосовали «за», а 70 конгрессменов, из которых 19 республиканцев и 51 демократ выступили «против».

House Passes Defense Authorization Bill 363-70, Now Heads to Senate https://t.co/nExShzWBuV — presshub_us (@PresshubU) December 8, 2021

Потребность в столь существенной сумме на военные нужды американское Министерство обороны объясняет инвестициями в передовые технологи, — в частности, в искусственный интеллект, гиперзвуковые технологии, а также кибернетические и квантовые исследования. По словам представителей ведомства, Минобороны США сосредоточились на инновациях, в том числе на разработке, испытании и внедрении новых вооружений и совместных операционных концепций для противодействия предполагаемым противникам как в масштабных, так и в региональных конфликтах.

Основной угрозой национальной безопасности Соединенные Штаты считают растущее мировое влияние Китайской Народной Республики (КНР). По мнению американских военных специалистов, сдерживание Китая потребует от Пентагона совместной работы с другими государственными ведомствами, а также скорейшей модернизации вооруженных сил.

twitter.com/MayorToddGloria / Официальная страница мэр города Сан-Диего Тода Глории.

Согласно документу, отдельное внимание традиционно уделяется «деструктивной деятельности Российской Федерации, Ирана и КНДР». Необходимо отметить, что вышеупомянутые страны США ставят в один ряд с незаконными вооруженными формирований, утверждая, что действия РФ, Ирана, Северной Кореи и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 представляют одинаковую угрозу Вашингтону и его союзникам.

Сдержать «китайского дракона»

На цели «сдерживания» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты в 2022 году намерены выделить 7 миллиардов долларов — по оценке американского министерства обороны, КНР в настоящее время является единственным конкурентом США, способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить вызов мировому доминированию Вашингтона.

US President Donald Trump kicks China ass by approving 7 billion Dollars Arms deal to Taiwan to counter China.Past year President Trump approved 8 billion Dollars deal to Taiwan to counter China.



President Trump is the only American President to challenge China to such level. pic.twitter.com/yPLyAt7rTw — Anti-terrorism (@Vladimi81231035) September 17, 2020

Военные специалисты США считают, что два десятилетия интенсивных усилий Китая по модернизации и реформированию своей Народно-освободительной армии (НОАК) не прошли зря — в 2022 году китайские вооруженные силы будут в полной мере способны к успешному проведению не только сухопутных, морских и воздушных мероприятий, но и информационных, кибер-космических и контркосмических операций.

Вашингтон полагает, что Китай намерен использовать военную мощь для того, чтобы продвигать свои интересы за рубежом. По мнению американского военно-политического руководства, Пекин зачастую прибегает к агрессивным, а иногда и принудительным действиям для налаживания тесных связей с другими иностранными государствами и последующего расширения военного присутствия путем создания военных баз постоянной дислокации.

«Я понимаю, что в глобальном масштабе Азия должна быть в центре нашего внимания. И я считаю, что Китай, в частности, является основной проблемой для США», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По убеждению главы американского оборонного ведомства, недостаток финансирования в данной сфере может привести к трудностям по защите суверенитета союзников США. Здесь, разумеется, Остин намекает на Тайвань: Пекин давно стремится приструнить свободолюбивого соседа не только экономическими и дипломатическими методами, но и силовым способом.

Федеральное агентство новостей /

В этой связи, приоритетными направлениями в данной сфере министерство обороны США считает:

— Усиление присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе подразделений вооруженных сил США, обладающих передовым вооружением, а также проведение их дальнейшей модернизации;

— Улучшение логистических возможностей вооруженных сил, а также качества технического обслуживания вооружения и военной техники;

— Недопустимость перебоев в поставках оборудования, боеприпасов и топлива;

— Проведение учений и тренировок с подразделениями, задействованными в Индо-Тихоокеанском регионе;

— Повышение финансового довольствия личного состава для сохранения высокого уровня мотивации и заинтересованности в дальнейшем прохождении военной службы;

— Наращивание обороноспособности американских союзников и партнеров.

Рассуждая в документе о союзниках и партнерах, представители Пентагона не забывают и о европейских государствах. На этом направлении главным беспокойством для Вашингтона является внешнеполитическая деятельность Российской Федерации.

«Российская угроза»

Несмотря на то, что на нужды американских вооруженных сил на европейском направлении министерство обороны запрашивало 3,7 миллиардов долларов, Конгресс одобрил чуть больше — 4 млрд.

Данные средства пойдут, преимущественно, на поддержку функционирования ротационных сил, дислоцированных в различных государствах Европы и предназначенных для сдерживания «агрессивных устремлений» Российской Федерации.

Приоритетными направлениями в данной сфере министерство обороны США считает:

— Увеличение военного присутствия США в Европе;

— Проведение дополнительных учений и военных маневров с европейскими союзниками и партнерами;

— Модернизация вооружения и военной техники США, размещенных в Европе;

— Улучшение инфраструктуры;

— Наращивание обороноспособности союзников и партнеров.

Необходимо отметить, что в свете последних событий вокруг Украины и твердой убежденности западных государств о намерениях Москвы провести силовую операцию в Донбассе, председатели комитетов по делам вооруженных сил Конгресса США приняли решение выделить Киеву 300 млн долларов — в качестве поддержки и модернизации ее вооруженных сил.

Федеральное агентство новостей /

И хотя украинское руководство продолжает убеждать Россию в том, что для Запада судьба Украины является приоритетным вопросом, числа говорят об обратном. Как сейчас модно выражаться, «рыночек порешал» — исходя из характера распределения средств в американском военном бюджете, США обеспокоены Тайванем намного больше, чем неспокойным соседом России.

Более того, в финальную редакцию законопроекта не вошли санкции в отношении «Северного потока — 2», российского суверенного долга, а также ограничительные меры против 35 россиян «из окружения» президента Владимира Путина, которых обвиняют «нарушении прав человека».

Другие положения

Несмотря на то, что на сдерживание России и Китая американским военным бюджетом предусмотрена отнюдь не маленькая статья расходов, все же львиная доля финансовых средств — около 28 млрд. долларов — будет направлена на обеспечение функционирования подразделений ВС США в Ираке и Сирии. Такое распределение логично и понятно: авиация и сухопутные силы США ежедневно принимают непосредственное участие в ведении боевых действий с НВФ.

В частности, бюджетом на 2022 год предусмотрено выделение средств на:

— Выплаты личному составу, задействованному в специальных операциях в Сирии и Ираке;

— Техническое обслуживание вооружения и военной техники;

— Различные классы расходных материалов;

— Проведение учений и тренировок с личном составом;

— Развертывание и передислокацию боевых и вспомогательных сил;

— Тыловое обеспечение;

— Закупку снаряжения и средств индивидуальной защиты для личного состава.

Около 30 миллионов долларов планируется направить на развитие долгосрочного партнерства с министерством обороны Ирака, в частности, на совместное планирование учений, общевойсковые тренировки, многосторонние миротворческие операции, визиты на высшем уровне и другие формы двустороннего взаимодействия.

Отдельные статьи расходов в оборонном бюджете на 2022 год, представляющие наибольший интерес, посвящены:

— Закупке 13 новых боевых кораблей и 85 истребителей F-35, а также мероприятиям по их техническому обслуживанию;

— Созданию независимой комиссии по войне в Афганистане, необходимой для изучения и анализа истории неудач правительств США за два десятилетия присутствия в южно-азиатской стране;

— Увеличению заработной платы для военнослужащих и гражданского персонала министерства обороны США на 2,7%;

— Реформе, пересматривающей систему военной юстиции по расследованию дел жертв сексуального насилия и домогательств в рядах вооруженных сил.

Необходимо еще раз отметить, что пока проект оборонного бюджета на 2022 год был одобрен только Палатой представителей, а в ближайшее время будет рассмотрен в Сенате. Несмотря на скепсис отдельных средств массовой информации относительно его утверждения в высшей палате американского Конгресса, сенаторами вряд ли будет инициирована серьезная дискуссия по этому вопросу. Ни республиканцев, ни демократов не смутит очередное увеличение государственных расходов на оборону. Безопасность — практически единственное общее звено, объединяющее две ключевые американские фракции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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