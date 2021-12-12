«Динамо» и «Зенит» завершили вничью центральный матч 18-го тура РПЛ

Москва, 12 декабря. Матч чемпионата России по футболу между столичным «Динамо» и петербургский «Зенитом» завершился вничью.

Игра 18-го тура РПЛ, состоявшаяся 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», закончилась со счетом 1:1. На восьмой минуте матча бразильский полузащитник Клаудиньо не реализовал пенальти, который был назначен Сергеем Карасевым за фол на Андрее Мостовом. В середине тайма легионер «Зенит» открыл счет в игре, поразив ворота Антона Шунина после прострела в исполнении Вячеслава Караваева. После перерыва защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ударом с лету установил равенство на табло. Ему ассистировал Гильермо Варела.

После ничьей в Москве «Зенит» набрал 38 очков и ушел на перерыв в РПЛ лидером. «Динамо» с 36 баллами продолжает занимать второе место в турнирной таблице.

Накануне в Москве завершился матч РПЛ ЦСКА — «Арсенал». Хозяева одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю нападающего Антона Заболотного.