Нонна Гришаева ответила на слухи о сохранении молодости с помощью хирургов

Москва, 12 декабря. Актрису Нонну Гришаеву возмутили домыслы о секретах ее красоты в 50 лет. Кинозвезда заверила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов ради поддержания внешности.

Нонна Гришаева отпраздновала 50-летие этим летом. Артистке удается поддерживать себя в форме и удивлять поклонников цветущей внешностью. Многие фанаты уверены: красоту звезды можно объяснить грамотной работой бьюти-специалистов. Как оказалось, эти домыслы расстраивают Гришаеву.

Артистка прокомментировала слухи о своей внешности в программе «Однажды» на канале НТВ.

«Мне очень обидно, когда иногда мне пишут, что операцию сделала, подтяжки. Я, слава богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит я, может, действительно, неплохо выгляжу», — заявила артистка.

Гришаева также призналась, что не почувствовала в себе изменений с наступлением 50-летия.

Певица Таисия Повалий также удивляет фанатов моложавой внешностью в 57 лет. Однако артистка не отрицает, что пользуется услугами специалистов для поддержания красоты, и показывает поклонникам лицо крупным планом.