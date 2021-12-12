Доктор Мясников вспомнил, как спасал девочку с ножом в затылке

Москва, 12 декабря. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о чудесном спасении девочки из Анголы, у которой в затылке застрял нож.

Медицинский специалист вспомнил о случившемся, когда рассказывал о другом похожем инциденте. Женщину спасли после того, как палочка для суши вошла через нос в череп, пронзила мозжечок и уперлась в теменную кость, где и обломилась.

Подобный случай произошел с Мясниковым в Анголе. Какой-то местный подросток кидал нож в дерево и случайно попал в затылок проходящей мимо девочки. Она смогла самостоятельно добраться до госпиталя и показать медикам ранение. Врач отметил, что чисто по счастливому стечению обстоятельств лезвие прошло ровно между двумя полушариями мозга и не задело важных участков. Пострадавшую удалось спасти.

Доктор Мясников часто дает советы родителям, касающиеся здоровья детей. Недавно врач рекомендовал отказаться понижать температуру у детей с помощью аспирина, так как лекарственное средство может вызвать различные заболевания.