Песков: Путину не нужны были помощники для онлайн-переговоров с Байденом

Москва, 12 декабря. Лидер США Джо Байден во время онлайн-переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным запрашивал у своих помощников справочные материалы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российскому лидеру это было не нужно, так как Путин хорошо владеет тематикой. Уточняется, что рядом с американским президентом во время телемоста с главой РФ находились помощники.

«Вы видели, что господину Байдену требовались определенные справочные материалы, по походу беседы ему эти материалы передавали, ну точнее, этого вы не видели. Вот в данном случае, президент Путин, он находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам», — отметил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона остается серьезной. По словам Пескова, Путин и Байден во время онлайн-встречи обсуждали весьма сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами.