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Первый замминистра ДНР Безсонов раскрыл план Украины по быстрому захвату Донбасса

Армия
Первый замминистра ДНР Безсонов раскрыл план Украины по быстрому захвату Донбасса
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 декабря. Украинские военачальники совершили грубейшую ошибку, выдав в прямом эфире подготовку к масштабному наступлению ВСУ в Донбассе.

На довольно-таки глупый прокол военного командования ВСУ в беседе с ведущими канала «Sputnik на русском» указал первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, подчеркнув, что Донецк не заставят ослабить режим боевой готовности заявления США и НАТО о защите Украины.

Представитель ДНР напомнил о словах Байдена, который опроверг даже малейшую возможность послать американских солдат на Украину. Практически одновременно с президентом США о неготовности защищать Киев заявили и в НАТО. Казалось бы, можно выдохнуть и не боятся масштабного обострения на линии разграничения в ближайшее время. Однако американцы с европейцами, так же, как и их украинские «партнеры», мягко говоря, странным поведением выдали свои истинные намерения.

«Вы помните, как в топовых западных СМИ начали разгонять информацию о том, что Россия, мол, стянула огромные войска к границам Украины. Запад часто так делает, поэтому в этом нет ничего странного. Но впервые за всю историю конфликта украинские военачальники стали эту информацию опровергать, тем самым выдав свои истинные планы, еще и в прямом эфире. Тот же главнокомандующий Залужный, другие военные чины. Я как военный вижу эту ситуацию так: объективно больше всего украинский солдат боится столкнутся с российской армией в Донбассе. Они реально понимают, что их быстро уничтожат. Все опровержения украинских командующих направлены на то, чтобы успокоить своих солдат на передовой, поднять боевой дух перед предстоящей операцией» — объяснил странное поведение украинских военных чиновников Безсонов.

Также замминистра информации обратил внимание на непоследовательную риторику запада в ситуации с возможным конфликтом на Украине. С одной стороны, американцы заявляют, что не будут оказывать прямой военной помощи в случае чего, а с другой — накачивают все тех же украинских военных грозной риторикой, обещая всестороннюю поддержку и защиту. Украину настырно толкают к войне, заранее умыв руки. Чем-то это напоминает историю с Грузией и Южной Осетией. Ну и третьим фактором, доказывающим, что Киев готовит наступление, стали перехваченные переписки украинских солдат на передовой, которых уже готовят к крупному наступлению.

Первый замминистра ДНР Безсонов раскрыл план Украины по быстрому захвату Донбасса
Федеральное агентство новостей /

Безсонов добавил, что Донецку известна схема операции ВСУ, с помощью которой украинские военачальники рассчитывают на быстрый захват Донбасса еще до того, как придет помощь из России. Этот план активно озвучивают как в высших кругах Минобороны, так и среди рядового состава, чтобы придать солдатам уверенности в победе. Украинские военные надеются прикрыться мирным населением, оперативно захватив крупные населенные пункты.

«В украинском командовании на всех уровнях и по личному составу доводиться такая концепция, что ВСУ главное быстро захватить крупные города — Донецк, Горловку, Луганск, Новоазовск и другие. Мол, нам надо в них войти, Россия на помощь будет долго идти — неделю, две. Пока они зайдут, мы уже будем в городах, все будет под нашим контролем и нас уже не будут потом выбивать из городов и тем более бомбить, чтобы не навредить мирному населению. Вот такую схему быстрого захвата Донбасса на самом деле прорабатывают в Киеве, рассчитывая именно по ней организовать масштабное наступление», — раскрыл воинственные планы украинской власти представитель ДНР.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга объяснил, почему Зеленскому придется объявить США агрессором после провокации в Азовском море.

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Все новости / Армия / Первый замминистра ДНР Безсонов раскрыл план Украины по быстрому захвату Донбасса
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