Киев, 12 декабря. Украинские военачальники совершили грубейшую ошибку, выдав в прямом эфире подготовку к масштабному наступлению ВСУ в Донбассе.

На довольно-таки глупый прокол военного командования ВСУ в беседе с ведущими канала «Sputnik на русском» указал первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, подчеркнув, что Донецк не заставят ослабить режим боевой готовности заявления США и НАТО о защите Украины.

Представитель ДНР напомнил о словах Байдена, который опроверг даже малейшую возможность послать американских солдат на Украину. Практически одновременно с президентом США о неготовности защищать Киев заявили и в НАТО. Казалось бы, можно выдохнуть и не боятся масштабного обострения на линии разграничения в ближайшее время. Однако американцы с европейцами, так же, как и их украинские «партнеры», мягко говоря, странным поведением выдали свои истинные намерения.

«Вы помните, как в топовых западных СМИ начали разгонять информацию о том, что Россия, мол, стянула огромные войска к границам Украины. Запад часто так делает, поэтому в этом нет ничего странного. Но впервые за всю историю конфликта украинские военачальники стали эту информацию опровергать, тем самым выдав свои истинные планы, еще и в прямом эфире. Тот же главнокомандующий Залужный, другие военные чины. Я как военный вижу эту ситуацию так: объективно больше всего украинский солдат боится столкнутся с российской армией в Донбассе. Они реально понимают, что их быстро уничтожат. Все опровержения украинских командующих направлены на то, чтобы успокоить своих солдат на передовой, поднять боевой дух перед предстоящей операцией» — объяснил странное поведение украинских военных чиновников Безсонов.

Также замминистра информации обратил внимание на непоследовательную риторику запада в ситуации с возможным конфликтом на Украине. С одной стороны, американцы заявляют, что не будут оказывать прямой военной помощи в случае чего, а с другой — накачивают все тех же украинских военных грозной риторикой, обещая всестороннюю поддержку и защиту. Украину настырно толкают к войне, заранее умыв руки. Чем-то это напоминает историю с Грузией и Южной Осетией. Ну и третьим фактором, доказывающим, что Киев готовит наступление, стали перехваченные переписки украинских солдат на передовой, которых уже готовят к крупному наступлению.

Федеральное агентство новостей /

Безсонов добавил, что Донецку известна схема операции ВСУ, с помощью которой украинские военачальники рассчитывают на быстрый захват Донбасса еще до того, как придет помощь из России. Этот план активно озвучивают как в высших кругах Минобороны, так и среди рядового состава, чтобы придать солдатам уверенности в победе. Украинские военные надеются прикрыться мирным населением, оперативно захватив крупные населенные пункты.

«В украинском командовании на всех уровнях и по личному составу доводиться такая концепция, что ВСУ главное быстро захватить крупные города — Донецк, Горловку, Луганск, Новоазовск и другие. Мол, нам надо в них войти, Россия на помощь будет долго идти — неделю, две. Пока они зайдут, мы уже будем в городах, все будет под нашим контролем и нас уже не будут потом выбивать из городов и тем более бомбить, чтобы не навредить мирному населению. Вот такую схему быстрого захвата Донбасса на самом деле прорабатывают в Киеве, рассчитывая именно по ней организовать масштабное наступление», — раскрыл воинственные планы украинской власти представитель ДНР.

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