Экономист Тимонин: США могут выйти на первое место в мире по экспорту сжиженного газа

Вашингтон, 12 декабря. Соединенные Штаты готовятся обогнать нынешних ведущих поставщиков сжиженного газа. Консультант VYGON Consulting Иван Тимонин спрогнозировал смену страны-лидера в этой области.

Сейчас США находятся на третьем месте в мире по объему экспорта сжиженного газа (66,5 миллиона тонн). Они уступают Австралии и Катару, поставившим с начала года 75,8 миллиона тонн и 73,4 миллиона тонн соответственно.

«В предстоящем 2022 году у США есть все шансы выйти на первое место, что обусловлено двумя крупными ожидаемыми вводами — заводом Calcasieu Pass на 10 миллионов тонн и шестой очередью Sabine Pass на 5,2 миллиона тонн, оба, вероятно, выйдут на полную мощность к концу первого квартала 2022 года», — приводит слова Тимонина агентство «Прайм».

Власти Алжира ранее заявили о готовности удовлетворить любой спрос на сжиженный природный газ со стороны европейских потребителей.