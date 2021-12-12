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Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на третьем этапе КМ

Спорт
Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на третьем этапе КМ
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Хохфильцен, 12 декабря. Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира.

Норвежская сборная выиграла мужскую эстафету на третьем этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Победители гонки преодолели дистанцию в 30 километров за 1 час 14 минут 34,8 секунды.

Второе место в мужской эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира заняла сборная Франции. Российская национальная команда, за которую выступали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, стала бронзовым призером гонки.

Накануне женская сборная России заняла второе место в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене. Победителем гонки стала шведская национальная команда.

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биатлон кубок мира сборная россии эстафета хохфильцен
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