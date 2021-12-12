Путин рассказал о желании Запада увидеть «неизбежный распад» России

Москва, 12 декабря. Страны Запада в 1990-е годы надеялись, что Россия со временем распадется, сообщил президент страны Владимир Путин.

По словам российского лидера, он лично видел карты, на которых Россию изображали разбитой на несколько самостоятельных государств. Кроме того, речь об этом шла в его беседе с президентом одной из Восточно-Европейских стран, рассказал Путин.

В Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, там считали, что это неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия, добавил российский лидер.

«Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени», — рассказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

Ранее Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией. Также это оказалось трагическим событием для большинства граждан страны, уверен он.