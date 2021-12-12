Психолог шоу «Пацанки» Розенберг назвала причину расставания многих звезд через три года

Москва, 12 декабря. Кризис трех лет возникает в семейной жизни из-за изменения привычек и появления новых потребностей партнеров. Об этом рассказала психолог шестого сезона шоу «Пацанки» Любовь Розенберг.

По словам специалиста, отношения проходят через два периода. Партнеры могут проживать друг за другом этапы близости и дистанцирования. Розенберг рассказала изданию «СтарХит», что чаще всего пары расстаются через три года из-за веры в то, что они все знают о своем партнере. Также в это время происходит узнавание новых сторон, которые отличаются от «розовых» образов, подчеркнула эксперт.

«Надо знать, что любые отношения — это работа и ответственность двух людей в равной степени. Познакомьтесь со своим партнером заново. Задавайте ему вопросы, обсуждайте, находите компромиссы. Учитесь жить с этим новым человеком, принимать его, выстраивать свои границы личного пространства. Неплохо было бы научиться разговаривать не претензиями, а просьбами. Благодарить супруга за его старания и терпение», — рассказала психолог о путях преодоления кризиса.

Она отметила, что парам важно слушать другого и говорить о своих недовольствах и переживаниях, не замалчивая их. Психолог заявила, что совместная проработка проблем подарит новый медовый месяц и более осмысленную близость.

В российском шоу-бизнесе после трех лет отношений расстались пары блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея, солиста Little Big Ильи Прусикина и Ирины Смелой, а также завершилась семейная жизнь певицы Пелагеи с Иваном Телегиным.

Ранее появились слухи, что звездная пара рэпера Элджея и блогера Насти Ивлеевой воссоединилась после развода. Поводом для обсуждения стало фото музыканта, которое опубликовала Ивлеева в соцсетях.

Позже в Сети появилось видео совместного ужина знаменитостей в кипрском ресторане. СМИ пишут, что бывшие супруги мило беседовали за столом, передает телеканал «360».