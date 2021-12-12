МИД Польши указал на смягчение позиции Белого дома по «Северному потоку — 2»

Варшава, 12 декабря. Белый дом изменил свою позицию касательно «Северного потока — 2» на более лояльную, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, таким образом американцы хотят хотя бы на некоторое время снизить градус напряженности по этому вопросу.

«США выступали с критикой, но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — сказал он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что в данной ситуации на чашах весов лежит вопрос безопасности и выгоды нескольких немецких компаний. Поэтому позиция Вашингтона не текущий момент наивна, резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее США и Германия договорились об условиях ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Позже Вашингтон допустил возможность новых санкций против проекта.