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МИД Польши указал на смягчение позиции Белого дома по «Северному потоку — 2»

Политика
МИД Польши указал на смягчение позиции Белого дома по «Северному потоку — 2»
wikipedia.org  /  Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Варшава, 12 декабря. Белый дом изменил свою позицию касательно «Северного потока — 2» на более лояльную, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, таким образом американцы хотят хотя бы на некоторое время снизить градус напряженности по этому вопросу.

«США выступали с критикой, но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — сказал он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что в данной ситуации на чашах весов лежит вопрос безопасности и выгоды нескольких немецких компаний. Поэтому позиция Вашингтона не текущий момент наивна, резюмировал он.

Стоит отметить, что ранее США и Германия договорились об условиях ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Позже Вашингтон допустил возможность новых санкций против проекта.

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сша сп-2 Яблоньский
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