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Песков рассказал об угрозах Байдена о возможной финансовой изоляции России

Политика
Песков рассказал об угрозах Байдена о возможной финансовой изоляции России
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 12 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о якобы возможном «вторжении России на Украину», заявил, что, США, по всей видимости, сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден угрожал финансовой изоляцией РФ в случае эскалации обстановки на Украине.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована», — сказал Песков.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там отмечали, что вбросы о якобы готовящемся российском «вторжении» являются обычной пропагандой.

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Все новости / Политика / Песков рассказал об угрозах Байдена о возможной финансовой изоляции России
украина россия песков кремль вторжение
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