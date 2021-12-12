Песков рассказал об угрозах Байдена о возможной финансовой изоляции России

Москва, 12 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о якобы возможном «вторжении России на Украину», заявил, что, США, по всей видимости, сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден угрожал финансовой изоляцией РФ в случае эскалации обстановки на Украине.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована», — сказал Песков.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там отмечали, что вбросы о якобы готовящемся российском «вторжении» являются обычной пропагандой.